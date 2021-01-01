У Луцьку відкрили Школу сімейного життя. ФОТО

14 грудня відбулось урочисте відкриття Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.Така подія стала можлива завдяки реалізації «Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 №2/38, окремим пунктом якої передбачено створення такого центру.“Один із напрямків та пріоритетів в роботі Луцької міської ради — це робота з дітьми та сім’ями, що вимагають додаткових зусиль та ресурсу. Це надзвичайно складно. Тож сьогодні я дякую усім, хто долучився до створення Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин”, - звернулась до присутніх заступник міського головиУ рамках роботи центру передбачено надання безоплатних послуг з медіації сертифікованими спеціалістами: працівниками управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, нотаріусами, викладачами Волинського національного університету імені Лесі Українки, представниками громадської організації «Волинський центр медіації» та судової системи.З метою попередження конфліктів у родинах в рамках роботи центру відбуватимуться заняття «Школи сімейного життя». Це унікальний проєкт нашого міста. Відтепер якісна та всебічна підготовка до життя в подружжі стала доступною всім лучанам та жителям прилеглих громад.Організатори Школи взяли за основу ліцензовану програму підготовки до шлюбу. Програма піднімає всі основні сфери сімейного життя, а саме: спільні цілі та бачення, комунікація, вирішення конфліктів, відмінності темпераментів та прийняття партнера, особливо складні питання, питання віри та цінностей, планування та виховання дітей, побудова стосунків з родичами, інтимні відносини, управління сімейними фінансами та власне готовність до життя в подружжі.“Основне завдання у відкритті нашого Центру — навчити людей спілкуватися. Чути один одного, поважати один одного”, - зазначила начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіЗаняття в «Школі подружнього життя» проводитимуть 4 підготовлених коучі, сімейні психологи.Школа відкриває свої двері трьом категоріям людей:молодь, що зустрічається,пари, які готуються до шлюбу,одружені пари, що не мали подібної підготовки.Усього за декілька місяців учасники зможуть відчути зміни внутрішнього клімату в своїй парі. Вони здивуються своїм здібностям розуміти одне одного і навчаться спільній роботі як одна міцна і неповторна команда.Реєстрація відкривається з 1 січня 2022 року. «Центр медіації та корекції сімейних взаємовідносин» знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Соборності, 18, 1 поверх. Детальна інформація за тел. (0332) 716 772.