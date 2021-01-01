На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО





Про це повідомили у



Через слизьку дорогу водій не впорався з керування та в’їхав у стовп. Унаслідок аварії було пошкоджено мережу вуличного освітлення.



"Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити вуличне освітлення", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 14 грудня у Нововолинську автівка збила електроопору.Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці групи «Нововолинськ».Через слизьку дорогу водій не впорався з керування та в’їхав у стовп. Унаслідок аварії було пошкоджено мережу вуличного освітлення."Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити вуличне освітлення", - йдеться в повідомленні.

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