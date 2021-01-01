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На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО

На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО
Ввечері 14 грудня у Нововолинську автівка збила електроопору.

Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці групи «Нововолинськ».

Через слизьку дорогу водій не впорався з керування та в’їхав у стовп. Унаслідок аварії було пошкоджено мережу вуличного освітлення.

"Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити вуличне освітлення", - йдеться в повідомленні.
На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО
На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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