У Луцьку погодили проєкт бюджету міста на 2022 рік

Виконавчий комітет Луцької міської ради погодив та вніс на чергову сесію для затвердження проєкт бюджету Луцької міської територіальної громади на 2022 рік.Відповідне рішення прийняли 15 грудня під час засідання виконкому.Луцький міський голованазвав проєкт бюджету громади на наступний рік дуже збалансованим.«Ми з розпорядниками бюджетних коштів тривалий час працювали над цим документом. Він передбачає як покриття поточних видатків, так і соціальну складову, а також передбачає розвиток», - сказав Ігор Поліщук.Він наголосив, що бюджет розвитку у 2022 році становитиме 450 мільйонів гривень, тоді як у 2021 – майже вдвічі менше (245 мільйонів).За словами міського голови, левова частка коштів бюджету розвитку буде спрямована на капітальний ремонт доріг (завершення ремонту проспекту Волі, Дубнівської, планують почати ремонт проспекту Відродження, бульвару Дружби Народів), на будівництво парків, скверів, урбан-парку, створення розумних зупинок і розумних табло. Крім того, будемо продовжувати за бюджетні кошти ремонтувати фасади навчальних закладів. Зокрема, передбачили такі роботи у школі №5. Будуватимуть спортивний стадіон на території школи №24, ремонтуватимуть прибудинкові території, ремонтуватимуть дороги у прилеглих громадах тощо.Місто також сподівається на перевиконання бюджету, аби втілити усі задумані проєкти.Члени виконавчого комітету погодили проєкт бюджету, у якому визначили:- доходи бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 2 мільярди 984 мільйони 750 тисяч 647 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 2 898 110 247 грн, доходи спеціального фонду бюджету громади – 86 640 400 грн;- видатки бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 3 038 845 647 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 2 мільярди 442 мільйони 359 тисяч 333 гривні, видатки спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 596 486 314 грн;- повернення кредитів до бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 857 тисяч гривень;- надання кредитів з бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 862 тисячі;- профіцит за загальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 455 мільйонів 750 тисяч 914 гривень;- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 509 мільйонів 850 тисяч 914 гривень;Окрім того, 17 грудня о 15.00 в залі засідань міської ради відбудеться обговорення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік», а тоді його затверджуватимуть депутати під час сесії.