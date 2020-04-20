Відремонтують вхід в центральний парк Луцька разом із фонтанами

Луцька міська рада замовила проєкт капітального ремонту входу до центрального парку культури та відпочинку зі сторони головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про це стало відомо 15 грудня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Член виконкомузауважив, що територія входу парк не освітлюється, хоча мала б бути одним із туристичних магнітів.Натомість Луцький міський головазауважив, що до вирішення проблем цієї території підійдуть комплексно, зробивши реконструкцію спуску від проспекту Волі до центрального парку, адже він був облаштований ще в 50-60-х роках минулого століття. Також передбачений і ремонт двох фонтанів.«Ті гранітні елементи, які були встановлені ще в радянський час, вже похилилися. Там вже потребує ремонту і каскадний фонтан, і фортан, який знизу. Бо кожної весни він протікає. В межах комплексного ремонту буде також вирішене питання з освітленням», - сказав Ігор Поліщук.Він додав, що те, чи будуть ці роботи виконувати вже у 2022 році, залежить від вартості робіт, яка буде визначена проектом.Ми побачимо, чи будемо робити це наступного року, залежно від того, яку суму передбачатиме проєкт.