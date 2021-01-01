У Луцьку затримали збувача психотропів

У Луцьку, за підозрою у збуті психотропів, поліцейські затримали 31-річного волинянина. Зловмисникові слідчі оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Правопорушник – раніше судимий 31-річний житель Луцького району. Волинянин забезпечував функціонування телеграм-каналу та збував наркотичні речовини потенційним клієнтам методом залишення закладок.Протиправну діяльність зловмисника припинили оперативники управляння боротьби з наркозлочинністю Волині.Під час проведення необхідних першопочаткових слідчих дій у нього вилучили 30 г психотропної речовини Альфа PVP та амфетамін. Сума вилучених психотропів на чорному ринку становить понад 10 тис. грн.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчі голосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.