У Луцьку затримали збувача психотропів
Сьогодні, 12:08
У Луцьку, за підозрою у збуті психотропів, поліцейські затримали 31-річного волинянина. Зловмисникові слідчі оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Правопорушник – раніше судимий 31-річний житель Луцького району. Волинянин забезпечував функціонування телеграм-каналу та збував наркотичні речовини потенційним клієнтам методом залишення закладок.
Протиправну діяльність зловмисника припинили оперативники управляння боротьби з наркозлочинністю Волині.
Під час проведення необхідних першопочаткових слідчих дій у нього вилучили 30 г психотропної речовини Альфа PVP та амфетамін. Сума вилучених психотропів на чорному ринку становить понад 10 тис. грн.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі голосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Правопорушник – раніше судимий 31-річний житель Луцького району. Волинянин забезпечував функціонування телеграм-каналу та збував наркотичні речовини потенційним клієнтам методом залишення закладок.
Протиправну діяльність зловмисника припинили оперативники управляння боротьби з наркозлочинністю Волині.
Під час проведення необхідних першопочаткових слідчих дій у нього вилучили 30 г психотропної речовини Альфа PVP та амфетамін. Сума вилучених психотропів на чорному ринку становить понад 10 тис. грн.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі голосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Якесь в цього задристанця обличче попердолене.
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