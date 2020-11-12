Польща посилила карантин: як це вплинуло на ситуацію на волинському кордоні

З 15 грудня, тобто сьогодні, Уряд Польщі посилив карантинні обмеження.Про це інформують у пресслужбі Волинської митниці.Зокрема особи, які в'їжджають до цієї країни з-за меж Шенгенської зони, повинні пред’явити негативний тест (ПЛР або антиген), який зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону. Вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.З початку доби через відсутність такого тесту у водіїв у пункт пропуску Ягодин з польського Дорогуська уже було повернуто 51 транспортний засіб. Це ускладнює і без того напружений у цей період трафік мостом через Західний Буг. З українського боку поступово накопичується автотранспорт, збільшується черга на перетин кордону і на пасажирському, і на вантажному напрямках."Просимо громадян врахувати нові вимоги сусідньої країни до в'їзду осіб на її територію і дотримуватись їх, аби не створювати зайвих перепон собі та іншим учасникам прикордонного руху", - інформують у митниці.