Польща посилила карантин: як це вплинуло на ситуацію на волинському кордоні
Сьогодні, 12:20
З 15 грудня, тобто сьогодні, Уряд Польщі посилив карантинні обмеження.
Про це інформують у пресслужбі Волинської митниці.
Зокрема особи, які в'їжджають до цієї країни з-за меж Шенгенської зони, повинні пред’явити негативний тест (ПЛР або антиген), який зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону. Вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.
З початку доби через відсутність такого тесту у водіїв у пункт пропуску Ягодин з польського Дорогуська уже було повернуто 51 транспортний засіб. Це ускладнює і без того напружений у цей період трафік мостом через Західний Буг. З українського боку поступово накопичується автотранспорт, збільшується черга на перетин кордону і на пасажирському, і на вантажному напрямках.
"Просимо громадян врахувати нові вимоги сусідньої країни до в'їзду осіб на її територію і дотримуватись їх, аби не створювати зайвих перепон собі та іншим учасникам прикордонного руху", - інформують у митниці.
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Про це інформують у пресслужбі Волинської митниці.
Зокрема особи, які в'їжджають до цієї країни з-за меж Шенгенської зони, повинні пред’явити негативний тест (ПЛР або антиген), який зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону. Вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.
З початку доби через відсутність такого тесту у водіїв у пункт пропуску Ягодин з польського Дорогуська уже було повернуто 51 транспортний засіб. Це ускладнює і без того напружений у цей період трафік мостом через Західний Буг. З українського боку поступово накопичується автотранспорт, збільшується черга на перетин кордону і на пасажирському, і на вантажному напрямках.
"Просимо громадян врахувати нові вимоги сусідньої країни до в'їзду осіб на її територію і дотримуватись їх, аби не створювати зайвих перепон собі та іншим учасникам прикордонного руху", - інформують у митниці.
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