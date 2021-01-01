Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 32 – у важкому. За минулу добу поступило 6 людей, виписали – 8-х. За минулу добу хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося 8 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 15 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 88 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 32 – у важкому. За минулу добу поступило 6 людей, виписали – 8-х. За минулу добу хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося 8 тонн кисню.

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