Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:30
Зранку 15 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 88 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 32 – у важкому. За минулу добу поступило 6 людей, виписали – 8-х. За минулу добу хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося 8 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 5 – в критичному стані, 32 – у важкому. За минулу добу поступило 6 людей, виписали – 8-х. За минулу добу хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося 8 тонн кисню.
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