На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО

На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону зустріли Вифлеємський вогонь миру.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.Урочиста передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні 15 грудня в пункті пропуску «Устилуг».Охоронці кордону разом з українськими пластунами, духовенством та представниками місцевої влади перейняли його від польських карцерів на межі країн-сусідів.З кордону вогонь відправиться до міст, сіл, церков, установ та організацій. Його передаватимуть з рук в руки з побажаннями добра та миру.