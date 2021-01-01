На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
Сьогодні, 13:00
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону зустріли Вифлеємський вогонь миру.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.
Урочиста передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні 15 грудня в пункті пропуску «Устилуг».
Охоронці кордону разом з українськими пластунами, духовенством та представниками місцевої влади перейняли його від польських карцерів на межі країн-сусідів.
З кордону вогонь відправиться до міст, сіл, церков, установ та організацій. Його передаватимуть з рук в руки з побажаннями добра та миру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.
Урочиста передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні 15 грудня в пункті пропуску «Устилуг».
Охоронці кордону разом з українськими пластунами, духовенством та представниками місцевої влади перейняли його від польських карцерів на межі країн-сусідів.
З кордону вогонь відправиться до міст, сіл, церков, установ та організацій. Його передаватимуть з рук в руки з побажаннями добра та миру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори
Сьогодні, 13:28
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:44
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:30
Медіа