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На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО

На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського загону зустріли Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.

Урочиста передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні 15 грудня в пункті пропуску «Устилуг».

Охоронці кордону разом з українськими пластунами, духовенством та представниками місцевої влади перейняли його від польських карцерів на межі країн-сусідів.
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО

З кордону вогонь відправиться до міст, сіл, церков, установ та організацій. Його передаватимуть з рук в руки з побажаннями добра та миру.
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО

На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО

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Теги: Волинь, прикордонники, Устилуг, Вифлеємський вогонь
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