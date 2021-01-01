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Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 березня

Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 березня
Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 березня 2022 року. Відповідне рішення Кабмін ухвалить під час засідання 15 грудня.

Це анонсував прем'єр Денис Шмигаль. Це трапилось на засідання уряду, пише 24 канал.

За його словами, це означає, що всі правила доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами, правила щодо носіння масок та дистанції залишаються в силі.

Адаптивний карантин до кінця 2021 року в Україні продовжили ще у вересні. Водночас з 6 грудня обмеження для невакцинованих українців у жовтій та червоній зонах посилили.

Тим часом усі вакциновані громадяни мають носити при собі відповідні документи.

У жовтій зоні люди, які не отримали хоча б одну дозу вакцини або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, не можуть:

-брати участь у проведенні всіх масових заходів;
-відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, -фітнес-центри, басейни;
-відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади.

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Теги: карантин, продовжили, карантин в Україні
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