вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори

Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори
Перевізники «Санрайз» та ФОП Макарчук М.П. не віддають оператору системи CityCard валіадторів із тих автобусів, які курсували на маршрутах, щодо яких вже розірвані договори.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету 15 грудня.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що перевізники, які ставлять на маршрути нові автобуси не можуть збільшити кількість транспортних засобів на лінії, тому що оператор системи CityCard не має в достатній кількості вільних валідаторів. Поліщук додав, що недостатня кількість валідаторів – наслідок того, що перевізники «Санрайз» та ФОП Макарчук М.П. не повертають ці пристрої після того, як договори із ними вже розірвали через невиконання умов.

Тож Поліщук дав доручення начальнику відділу транспорту Віктору Главічці надіслати перевізникам офіційне повідомлення від Луцької міської ради (як третьої сторони в договорі) з вимогою повернути валідатори. Якщо ж цього не станеться, то Луцька міська рада піде у поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, поліція, перевізники, валідатори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори
Сьогодні, 13:28
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:44
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:30
Польща посилила карантин: як це вплинуло на ситуацію на волинському кордоні
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У Луцьку грозяться розірвати договори з перевізниками, які беруть готівку і не дотримуються графіків руху У Луцьку грозяться розірвати договори з перевізниками, які беруть готівку і не дотримуються графіків руху
02 березень, 09:50
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
06 грудень, 2019, 16:49
До Луцькради викликали поліцію. ФОТО До Луцькради викликали поліцію. ФОТО
14 травень, 2018, 10:03
У Луцьку затримали збувача психотропів У Луцьку затримали збувача психотропів
Сьогодні, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори
Сьогодні, 13:28
 0
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:44
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:30
 0
Польща посилила карантин: як це вплинуло на ситуацію на волинському кордоні
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8