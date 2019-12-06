Луцькрада піде у поліцію: перевізники, з якими розірвали договори, не віддають валідатори





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету 15 грудня.



Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що перевізники, які ставлять на маршрути нові автобуси не можуть збільшити кількість транспортних засобів на лінії, тому що оператор системи CityCard не має в достатній кількості вільних валідаторів. Поліщук додав, що недостатня кількість валідаторів – наслідок того, що перевізники «Санрайз» та ФОП Макарчук М.П. не повертають ці пристрої після того, як договори із ними вже розірвали через невиконання умов.



Тож Поліщук дав доручення начальнику відділу транспорту Віктору Главічці надіслати перевізникам офіційне повідомлення від Луцької міської ради (як третьої сторони в договорі) з вимогою повернути валідатори. Якщо ж цього не станеться, то Луцька міська рада піде у поліцію.

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