Волинський лікар увійшов до сотні найвпливовіших людей України

Олег Самчук, який родом з Ковеля, увійшов у топ-100 найвпливовіших людей України за версією тижневика «Фокус».



36-річний керівник найбільшої львівської лікарні Олег Самчук зайняв 84 місце у рейтингу 100 найвпливовіших людей 2021 року, який уклав журнал «Фокус», пише



Самчук очолив Львівську лікарню швидкої допомоги у лютому 2020 року, а до цього працював у Ковелі. Автори рейтингу найуспішніших українців відзначили роль Самчука у запуску операцій з трансплантації органів.



«Під його керуванням у лікарні налагодили аеромедичну евакуацію пацієнтів. Основним досягненням гендиректора став запуск операцій із пересадки органів. Для підвищення ефективності роботи Самчук відкрив на базі лікарні Центр трансплантації. Менш як за два роки тут провели 70 операцій», – йдеться в описі рейтингу «Фокусу».



Очолив рейтинг президент Володимир Зеленський, друге місце посів відомий олігарх і найбагатша людина України Рінат Ахметов, третє – керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Четверту сходинку рейтингу зайняв секретар РНБО Олексій Данілов, а на п’ятому місці опинився екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков.





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