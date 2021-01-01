«Інвестор» пропонує обмінювати квартири на більші*

ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.



У ЖК “Супернова” доплата буде зійснюватися за ціною від 20 700 грн/м2. Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру на:



3-кімнатну площею 76,13 м2. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.



3-кімнатну площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.



До слова, ЖК “Супернова” нещодавно визнали кращим в Україні у категорії комфорт-класу. Таку нагороду вручили під час щорічної ІХ Всеукраїнської будівельної премії IBUILD 2021.





У ЖК “Амстердам” доплата за більшу квартиру буде здійснюватись за ціною від 20 000 грн/м2. Для діючих клієнтів Будівельної компанії “Інвестор” є великий вибір обміну на квартиру із 3 спальнями, площею від 78,92 м2 до 86,55 м2.



У ЖК “Амстердам” над першими під'їздами уже споруджують дах, а на другій черзі будівництва почали зводити монолітно-бетонний каркас.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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