Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня





Про це інформують у пресслужбі Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Чернишевського (частково), вул. Черчицька (частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Винниченка(частково 24, 26а, 28а,30).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 16 грудня, у Луцьку не буде світла.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Чернишевського (частково), вул. Черчицька (частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Винниченка(частково 24, 26а, 28а,30).

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