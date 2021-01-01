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Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 16 грудня, у Луцьку не буде світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул. Чернишевського (частково), вул. Черчицька (частково);

з 13:30 до 17:00 - вул. Винниченка(частково 24, 26а, 28а,30).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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