вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги

Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги
Американські дієтологи розповіли про шкідливі та неправильні ранкові звички, які ведуть до накопичення вісцерального жиру, що вважається найнебезпечнішим для здоров'я.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Eat This, Not That!

Дієтологиня Кейла Гірген радить зранку уникати солодкого. Після сніданку без цукру справлятися з апетитом упродовж дня буде простіше. З тієї ж причини у сніданку має бути більше клітковини, стверджує дієтологиня.

Надлишок кави теж не дуже добре.

"Хоча комусь порція кави або чаю дає заряд енергії вранці, але через надмірну кількість цих напоїв може підскочити рівень кортизолу - гормону стресу, — попереджає дієтологиня Вікторія Кольянезе. — А надто високий рівень кортизолу, який зберігається протягом тривалого часу, сигналізує організму, що треба запасати вісцеральний жир".

А спеціаліст Габріелла Макферсон вважає, що сніданок без овочів – це велика помилка. Вона пропонує додавати шпинат у смузі, а гриби, помідори, перець та цибулю – у яєчні та омлети.

Ще одна проблема – сніданок, у якому багато вуглеводів, але мало білка.

"Навіть помірна кількість вуглеводів без білка підвищує рівень цукру в крові, а це може вести до збільшення ваги, особливо в області живота", - пояснює дієтологиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дієтологиня, солодке, сніданок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги
Сьогодні, 20:39
Погода у Луцьку на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Житель Київщини ошукав волинське підприємство на майже півмільйона гривень
Сьогодні, 19:36
У Луцьку відкрили школу сім’ї: чому там навчатимуть. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Експертка назвала найбільш шкідливі продукти для сніданку Експертка назвала найбільш шкідливі продукти для сніданку
25 липень, 08:35
ТОП-10 продуктів для сніданку, які зміцнюють імунітет ТОП-10 продуктів для сніданку, які зміцнюють імунітет
30 березень, 2020, 06:16
У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
28 лютий, 2019, 02:29
У Ковелі школярів молодших класів забезпечать безкоштовними сніданками У Ковелі школярів молодших класів забезпечать безкоштовними сніданками
16 грудень, 2016, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги
Сьогодні, 20:39
 0
Погода у Луцьку на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Житель Київщини ошукав волинське підприємство на майже півмільйона гривень
Сьогодні, 19:36
 0
У Луцьку відкрили школу сім’ї: чому там навчатимуть. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8