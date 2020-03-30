Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги





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Дієтологиня Кейла Гірген радить зранку уникати солодкого. Після сніданку без цукру справлятися з апетитом упродовж дня буде простіше. З тієї ж причини у сніданку має бути більше клітковини, стверджує дієтологиня.



Надлишок кави теж не дуже добре.



"Хоча комусь порція кави або чаю дає заряд енергії вранці, але через надмірну кількість цих напоїв може підскочити рівень кортизолу - гормону стресу, — попереджає дієтологиня Вікторія Кольянезе. — А надто високий рівень кортизолу, який зберігається протягом тривалого часу, сигналізує організму, що треба запасати вісцеральний жир".



А спеціаліст Габріелла Макферсон вважає, що сніданок без овочів – це велика помилка. Вона пропонує додавати шпинат у смузі, а гриби, помідори, перець та цибулю – у яєчні та омлети.



Ще одна проблема – сніданок, у якому багато вуглеводів, але мало білка.



"Навіть помірна кількість вуглеводів без білка підвищує рівень цукру в крові, а це може вести до збільшення ваги, особливо в області живота", - пояснює дієтологиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські дієтологи розповіли про шкідливі та неправильні ранкові звички, які ведуть до накопичення вісцерального жиру, що вважається найнебезпечнішим для здоров'я.Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Eat This, Not That!Дієтологинярадить зранку уникати солодкого. Після сніданку без цукру справлятися з апетитом упродовж дня буде простіше. З тієї ж причини у сніданку має бути більше клітковини, стверджує дієтологиня.Надлишок кави теж не дуже добре."Хоча комусь порція кави або чаю дає заряд енергії вранці, але через надмірну кількість цих напоїв може підскочити рівень кортизолу - гормону стресу, — попереджає дієтологиня Вікторія Кольянезе. — А надто високий рівень кортизолу, який зберігається протягом тривалого часу, сигналізує організму, що треба запасати вісцеральний жир".А спеціаліствважає, що сніданок без овочів – це велика помилка. Вона пропонує додавати шпинат у смузі, а гриби, помідори, перець та цибулю – у яєчні та омлети.Ще одна проблема – сніданок, у якому багато вуглеводів, але мало білка."Навіть помірна кількість вуглеводів без білка підвищує рівень цукру в крові, а це може вести до збільшення ваги, особливо в області живота", - пояснює дієтологиня.

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