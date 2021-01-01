5-річного хлопчика, який постраждав у ДТП на пішохідному переході у Луцьку, – виписали з лікарні
Сьогодні, 15:10
5-річного хлопчика, який днями разом із мамою постраждав у ДТП на Соборності у Луцьку, уже виписали з лікарні додому.
Про це в коментарі Інсайдер Медіа розповіла подруга сім'ї, яка перебуває в лікарні біля постраждалої.
"Уже повернувся з-за кордону батько, то він і забрав хлопчика з лікарні, з ним все добре", - повідомила жінка.
Розповіла вона і про стан постраждалої 39-річної лучанки.
За її словами, вона ще не приходила до свідомості, і з коми не вийшла. Але її вже почали годувати через зонд - і це добрий знак. Вчора їй зробили комп'ютерну томографію, яка теж показує позитивну динаміку.
Нагадаємо, що 12 грудня, 16-річний хлопець на Renault Megane тікав від поліцейських та збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Згодом у мережі опублікували запис з відеореєстратора, який зафіксував момент ДТП.
16-річному Дмитру Рудюку, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня, обрали запобіжний захід. Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти хлопця під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.
Мама 16-річного підлітка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що практики водіння хлопець не мав, адже автомобіль йому не давали.
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Про це в коментарі Інсайдер Медіа розповіла подруга сім'ї, яка перебуває в лікарні біля постраждалої.
"Уже повернувся з-за кордону батько, то він і забрав хлопчика з лікарні, з ним все добре", - повідомила жінка.
Розповіла вона і про стан постраждалої 39-річної лучанки.
За її словами, вона ще не приходила до свідомості, і з коми не вийшла. Але її вже почали годувати через зонд - і це добрий знак. Вчора їй зробили комп'ютерну томографію, яка теж показує позитивну динаміку.
Нагадаємо, що 12 грудня, 16-річний хлопець на Renault Megane тікав від поліцейських та збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Згодом у мережі опублікували запис з відеореєстратора, який зафіксував момент ДТП.
16-річному Дмитру Рудюку, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня, обрали запобіжний захід. Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти хлопця під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.
Мама 16-річного підлітка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що практики водіння хлопець не мав, адже автомобіль йому не давали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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