5-річного хлопчика, який постраждав у ДТП на пішохідному переході у Луцьку, – виписали з лікарні





Про це в коментарі



"Уже повернувся з-за кордону батько, то він і забрав хлопчика з лікарні, з ним все добре", - повідомила жінка.



Розповіла вона і про стан постраждалої 39-річної лучанки.



За її словами, вона ще не приходила до свідомості, і з коми не вийшла. Але її вже почали годувати через зонд - і це добрий знак. Вчора їй зробили комп'ютерну томографію, яка теж показує позитивну динаміку.



Нагадаємо, що 12 грудня, 16-річний хлопець на Renault Megane тікав від поліцейських та



16-річному Дмитру Рудюку, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня,



Мама 16-річного підлітка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-річного хлопчика, який днями разом із мамою постраждав у ДТП на Соборності у Луцьку, уже виписали з лікарні додому.Про це в коментарі Інсайдер Медіа розповіла подруга сім'ї, яка перебуває в лікарні біля постраждалої."Уже повернувся з-за кордону батько, то він і забрав хлопчика з лікарні, з ним все добре", - повідомила жінка.Розповіла вона і про стан постраждалої 39-річної лучанки.За її словами, вона ще не приходила до свідомості, і з коми не вийшла. Але її вже почали годувати через зонд - і це добрий знак. Вчора їй зробили комп'ютерну томографію, яка теж показує позитивну динаміку.Нагадаємо, що 12 грудня, 16-річний хлопець на Renault Megane тікав від поліцейських та збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході . Згодом у мережі опублікували запис з відеореєстратора, який зафіксував момент ДТП.16-річному Дмитру Рудюку, який влетів у пішоходів на переході на проспекті Соборності 12 грудня, обрали запобіжний захід . Суддя Анатолій Марчук прийняв рішення взяти хлопця під цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати навчальний заклад.Мама 16-річного підлітка, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, Анна Ільчук у суді вибачилася перед постраждалими та розповіла, що практики водіння хлопець не мав , адже автомобіль йому не давали.

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