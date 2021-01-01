Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька
Сьогодні, 15:20
Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада, близько 23 години, на автодорозі сполученням Прилуцьке – Жидичин в селі Озерце Луцького району.
Зіткнулися Volkswagen Golf та BMW 530D. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій й 30-річний пасажир Volkswagen.
Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі.
Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, які були свідками цієї автопригоди, та невідкладно повідомити до поліції за номером 066-271-6074.
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Зіткнулися Volkswagen Golf та BMW 530D. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій й 30-річний пасажир Volkswagen.
Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцьком зіткнулися Volkswagen та BMW: є постраждалі.
Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, які були свідками цієї автопригоди, та невідкладно повідомити до поліції за номером 066-271-6074.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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