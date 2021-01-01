Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька





Зіткнулися Volkswagen Golf та BMW 530D. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій й 30-річний пасажир Volkswagen.



Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, які були свідками цієї автопригоди, та невідкладно повідомити до поліції за номером 066-271-6074.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада, близько 23 години, на автодорозі сполученням Прилуцьке – Жидичин в селі Озерце Луцького району.Зіткнулися Volkswagen Golf та BMW 530D. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій й 30-річний пасажир Volkswagen.Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, які були свідками цієї автопригоди, та невідкладно повідомити до поліції за номером 066-271-6074.

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