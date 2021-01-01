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Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька

Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька
Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада, близько 23 години, на автодорозі сполученням Прилуцьке – Жидичин в селі Озерце Луцького району.

Зіткнулися Volkswagen Golf та BMW 530D. Внаслідок аварії постраждали 16-річна пасажирка BMW та 25-річний водій й 30-річний пасажир Volkswagen.

Кримінальне провадження розпочали за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька

Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, які були свідками цієї автопригоди, та невідкладно повідомити до поліції за номером 066-271-6074.
Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька

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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк
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