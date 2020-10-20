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Луцький священник поділився думкою, чому ж люди ходять до церкви

Луцький священник поділився думкою, чому ж люди ходять до церкви
Храм є тим місцем, де людина не просто молиться і зустрічається з Богом, а єднається з ним і, зрештою, перетворює свою душу на храм.

Про це у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 8 грудня розповів настоятель парафії Віри, Надії, Любові і матері їх Софії у Луцьку, священник Андрій Ротченков.

«Люди є різні за розумовим, духовним розвитком, віком. І з рідних причин вони йдуть до храму і різну мету перед собою ставлять. Одні йдуть отримати позитивні емоції: виходять зі служби і кажуть «Мені стало легше на душі». Інші йдуть побачити однодумців – це дуже укріпляє у вірі, коли ти не один. Хтось іде щось попросити. Хтось іде загалом помолитися: не тільки попросити, а й подякувати. Але загальний напрямок – люди йдуть до Бога.

Важливо знати, що сам Бог говорить через вчення церкви про те, для чого він дав заповідь будувати храм і молитися в ньому. Храм – це небо на землі, це місце зустрічі з Богом. Саме там відбувається спілкування з Богом. А ще – єднання з Богом. Це дуже важливо, тому що ми не тільки спілкуємося з Богом в молитві, чуємо його у проповіді, священних текстах і піснеспівах, а ми ще отримуємо Божественну благодать.

З певних причин люди переходять зараз на трансляції служб. Але трансляція не передає всієї повноти присутності у храмі. Людина, яка у храмі, отримує благодать Божу, вона єднається з Богом. Коли священники читають молитви, вони кажуть «Зішли Духа Святого на нас і на предложені дари ці». Тобто на тих, хто стоїть у храмі. Більше того, коли людина бере участь у таїнствах сповіді і причастя у храмі – вона єднається з Богом. А це – мета нашого християнського життя: спасти душу, з’єднати з Богом, визволити її від гріха. Це співпадає з нашою метою.

Людина ходить у храм, щоб свою душу перетворити на храм. Це важливо розуміти! Не тільки щоб помолитися, не тільки щоб зустрітися з Богом, а з ним з’єднатися.

Нещодавно ми молитовно вшановували подію Введення у храм Пресвятої Богородиці. Якраз у Діві Марії в найбільшій повноті проявилося те, що вона стала храмом. Вона жила при храмі із 3 років до повноліття, і це вплинуло на неї настільки, що вона стала святою над святими, що вона від Духа Святого зачала Сина Божого. Вона стала храмом. Ми її так і називаємо – Храмом Божества. Але це – в найвищому вимірі.

А ми теж повинні стати храмом – така наша мета. Апостол Павло говорить: ви – храм Духа Святого. Господь говорить: хто заповідей Моїх дотримується, то ми прийдемо за цим і оселю закладемо в ньому. Тобто людина перетворюється на храм. Уже тоді не гріх керує нею, а Бог. У цьому храмі душі підноситься молитва, звершуються діла благочестя, і людина вже своє життя присвячує Богові», – пояснив священник.


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Теги: церква, Луцьк
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