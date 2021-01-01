Розшукують безвісти зниклого 51-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують Чередько Володимира Леонідовича, 22 вересня 1970 року народження, жителя селища Турійськ Ковельського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
20 листопада чоловік пішов із дому та не повернувся. Місце перебування його невідоме.
За фактом зникнення особи безвісти поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 50 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке, темне з сивиною.
Був одягнутий: синій плащ, чорна шапка, сині джинси, зелені кросівки.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445, 0685039210 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
20 листопада чоловік пішов із дому та не повернувся. Місце перебування його невідоме.
За фактом зникнення особи безвісти поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 50 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке, темне з сивиною.
Був одягнутий: синій плащ, чорна шапка, сині джинси, зелені кросівки.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445, 0685039210 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують безвісти зниклого 51-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Луцький священник поділився думкою, чому ж люди ходять до церкви
Сьогодні, 15:47
Поліція шукає свідків автотрощі, що сталася поблизу Луцька
Сьогодні, 15:20
Медіа