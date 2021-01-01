Розшукують безвісти зниклого 51-річного волинянина. ФОТО

Чередько Володимира Леонідовича, 22 вересня 1970 року народження, жителя селища Турійськ Ковельського району.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



20 листопада чоловік пішов із дому та не повернувся. Місце перебування його невідоме.



За фактом зникнення особи безвісти поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.



Прикмети розшукуваного: на вигляд 50 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке, темне з сивиною.



Був одягнутий: синій плащ, чорна шапка, сині джинси, зелені кросівки.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445, 0685039210 або 102.

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