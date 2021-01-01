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У Музеї волинської ікони відкрили виставку до дня святого Миколая. ФОТО

У Музеї волинської ікони відкрили виставку до дня святого Миколая. ФОТО
У Луцьку в Музеї волинської ікони відкрили виставку "Величаємо тебе, святий Миколаю!", у колекції представлена 21 ікона з ображенням святого Миколая.

Про це розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлисеєва.

В експозиції є храмові та хатні ікони, датовані першою половиною XVII-XVIIІ століть.

"Церковні ікони привезені з різних храмів Волині, а хатні — це з колекції Музею волинської ікони. Вони були передані Волинською митницею, затриманні на кордоні при спробі нелегального вивезення за кордон", — каже Тетяна Єлисеєва.

Ікони, привезені на виставку, написані у різні періоди та різними техніками, — говорить Тетяна Єлисеєва. Додає: кожен майстер втілював своє бачення святого Миколая. У когось він був суворим захисником християнської віри, в інших — він добрий Чудотворець, який допомагає людям.
У Музеї волинської ікони відкрили виставку до дня святого Миколая. ФОТО

Найстаріша ікона, яка експонується на виставці, датована 1640 роком. Саме в цей період існував потужний осередок львівських майстрів, які творили і для Волині, — каже Тетяна Єлисеєва. Додає: на найдавнішій іконі – святий Миколай на червоному тлі, зображення Святого відшукали поверх образу "Моління про чашу" під час реставрації.

Зі слів Тетяни Єлисеєвої, на Волині немає жодного храму, де б не було ікон святого Миколая.
У Музеї волинської ікони відкрили виставку до дня святого Миколая. ФОТО

Виставка "Величаємо тебе, святий Миколаю!" — це спільний проєкт Музею волинської ікони та одного із луцьких коледжів. Її можна відвідати з 14 грудня до Нового року.

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Теги: Луцьк, Музей волинської ікони, виставка
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