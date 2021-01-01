На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
Сьогодні, 16:30
46-річний волинянин, 21-річний житель Житомирщини та 33-річний вінничанин під час проходження прикордонного контролю в «Устилузі» пред’явили працівникам прикордонної служби підроблені сертифікати.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Минулого тижня 46-річний волинянин та 21-річний житель Житомирщини під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію на своє ім’я із ознаками підробки.
За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського районного відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Свідоцтва вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Також під час розслідування кримінального провадження за фактом використання підробленого свідоцтва про вакцинацію встановлено, що 33-річний вінничанин виготовив завідомо підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію на своє ім’я, вказавши в ньому завідомо недостовірні відомості про проведену вакцинацію. За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Минулого тижня 46-річний волинянин та 21-річний житель Житомирщини під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію на своє ім’я із ознаками підробки.
За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського районного відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Свідоцтва вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Також під час розслідування кримінального провадження за фактом використання підробленого свідоцтва про вакцинацію встановлено, що 33-річний вінничанин виготовив завідомо підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію на своє ім’я, вказавши в ньому завідомо недостовірні відомості про проведену вакцинацію. За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.
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