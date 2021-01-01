Чим особливий військовий ліс? Розмова із керівником «Волинського військового лісгоспу»

Колектив ДП “Волинський військовий лісгосп”

Одне із завдань лісівників - відновлення лісу, висадка нових дерев

Віктор Максимчук, директор ДП “Волинський військовий лісгосп”

У військовому лісгоспі оновлюють матеріально-технічну базу

Облаштована рекреаційна зона у Бережницькому лісництві

Частина українських лісів має особливий статус – військові. Вони належать до підпорядкування Міністерства оборони України і на цій території лісівники, крім стандартного завдання – догляду за лісом, мають ще одне, не менш важливе - допомагати військовим у бойовій підготовці.Про особливу роль військових лісів як в питанні збереження природних ресурсів, так і в оборонній функції держави – у розмові із директором ДП “Волинський військовий лісгосп”– Із квітня цього року “Волинський військовий лісгосп” приєднав територію двох лісництв Рівненської області, тому наше підприємство зараз має ліси не тільки на Волині.Загалом площа нашого розширеного лісгоспу тепер становить 39 223 гектари. Це 8 лісництв: Луцьке, Володимир-Волинське, Бережницьке, Поворське, Черемошнянське, Бахівське, а також - Козлинське і Грушівське у Рівненській області.Усі вони приблизно однакові за площею, але є відмінності за категоріями лісів, за природними умовами. Наприклад, Луцьке лісництво є повністю природно-заповідним фондом, входить до Національного парку “Цуманська пуща”. Тому тут відповідний режим, є лише рубки догляду. У приєднаному Грушівському лісництві - велика заболоченість, відповідно, є проблема з лісовими дорогами. Кожне лісництво має свою специфіку.– В першу чергу ми відрізняємось підпорядкуванням. Більшість державних лісництв входять до структури Державного агентства лісових ресурсів, а військові підпорядковуються Міністерству оборони. У наших лісах є фактично два господарі – ми і військові.Все, що стосується господарської роботи – лісовідновлення, догляд за лісом і заготівля лісу - це наша робота. Таку діяльність ми ведемо на загальних засадах, як і в лісництвах Держагентства.До речі, за всіма показниками цього року ми показали дуже хороші результати роботи. За 11 місяців висадили лісових культур на площі 130,8 га. Також на 61 га здійснено сприяння природному поновленню лісу.Результати заготівлі лісу – 28 000 м3 головного користування і 6 000 м3 рубок догляду.Але на відміну від загальних лісництв, в наших є військові полігони і ми повинні допомагати у проведенні військових навчань. У Поворську – авіаційний полігон, відповідно, навчання тут проводить авіація, а на Рівненському полігоні – сухопутні. На цей час господарями в лісі стають військові.Навколо зони навчань виставляють патруль, щоб ніхто із цивільних не зайшов на територію, повідомляють місцеве населення. Полігон закривається і ми переходимо в інший режим роботи - стежимо, щоб не виникало нестандартних ситуацій.– Звичайно, від бомбометання, підриву боєприпасів, залпів із “градів” дуже часто трапляються загоряння лісу, пошкодження осколками дерев. На всі ці речі треба реагувати оперативно. В першу чергу, щоб не виникло пожежі. Та й пошкоджену деревину потрібно вчасно видаляти, бо де сухий ліс - там зразу масово з'являються шкідники.Військові попереджають нас про навчання в останній момент, графіки не узгоджуються наперед. Тому ми завжди повинні бути готовими до таких ситуацій і відразу приводити ліс до належного стану.Крім того, військові зазвичай проводять навчання на полігонах у будні, відповідно, свою господарську роботу ми переносимо на вихідні. Ліс потребує постійного догляду.Повертаючись до питання про особливість нашої роботи, головне завдання - таке ж, як у всіх лісівників. Це - збереження лісу. Але у нас це завдання ускладнюється наслідками від військових навчань.– Все залежить від масштабів пошкоджень. Але якраз завдяки тому, що ми ретельно готуємось до таких заходів, резонансних випадків в наших лісництвах за час роботи не було жодного разу. Звичайно, якби лісова охорона не була на місці, не була підготовлена, то могли б бути і масштабні пожежі, і осередки шкідників поширювалися б стрімкими темпами.– Я вже згадував, що в господарській діяльності ми працюємо на таких самих умовах, як і державні лісництва. Тому і проблеми у нас – однакові. Податкове навантаження справді – значне, ці кошти ми могли б витрачати на розвиток підприємства.Завдання, які ми виконуємо – збереження лісу і допомога військовим у проведенні навчань - важливі для держави, але фінансування з бюджету ми не отримуємо. З першого дня нашої роботи підприємство ніколи не було дотаційним, натомість платимо немалі податки. За 11 місяців цього року ми вже сплатили 18 мільйонів гривень.При цьому вдається постійно оновлювати матеріально-технічну базу, піднімати зарплати.Цього року завдяки власним коштам і співпраці з Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” закупили нової техніки на 8 мільйонів гривень. Це – 6 нових тракторів, 2 великі пожежні цистерни, 2 лісовозні причепи та 3 автомобілі підвищеної прохідності. Це суттєво покращить нашу роботу в плані реагування на лісові пожежі, а також - лісозаготівлі і охорони лісу.– Це фактично іще один наш обов'язок. Постачаємо і дрова, і будматеріали. Юридично наше підприємство було створене в 2015 році, якраз в розпал бойових дій на сході країни. Армія потребувала лісу-кругляку для будівництва фортифікаційних споруд і дров для обігріву. Тому робота в цьому напрямку була дуже інтенсивною. Та й надалі продовжуємо постачати військових деревом.– Колосальні. Це видно навіть за кількістю та якістю проведення військових навчань і відпрацювань. Раніше це була рідкість, тепер такі заходи проводять часто. Помітно, що працюють над тим, щоб армія розвивалась і навчалась.– Сертифікація за міжнародною схемою FSC (Forest Stewardship Council) – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання деревини міжнародним вимогам. Оцінюють усі напрямки роботи - збереження природного заповідного фонду лісових територій, правильність підходів до лісоексплуатації та лісозаготівлі і повний ланцюг походження деревини на кожному етапі.Цього року був повторний аудит, ми підтвердили високі стандарти і ще додатково сертифікували два лісництва, які до нас приєдналися.- У першу чергу хочемо оновити і модернізувати переробку деревини. Ми маємо виробничі приміщення, але обладнання на них застаріле. Плануємо зайнятися цим питанням, щоб надалі виготовляти більш якісну продукцію для потреб Міністерства оборони і для реалізації.Звичайно, це недешевий процес, але це потрібно робити. Також хочемо попрацювати над благоустроєм, у тому числі – на території садиб наших лісництв. Вже зараз маємо гарну практику і створюємо рекреаційні зони, це дуже важливо для збереження лісу. Наші ліси, як правило, розташовані не біля доріг, але все одно сюди приходять відпочивати. Щоб зменшити ризики пожеж і засмічення, ми облаштовуємо спеціальні місця відпочинку.І, звичайно ж, головне завдання – зберігати ліс, підтримувати його в належному стані та відновлювати лісові ресурси. Для цього маємо і надалі бути економічно сильним підприємством та постійно модернізувати матеріально-технічну базу і свою роботу.