вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів

На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 26-річному уродженцю Сумщини за шахрайства, незаконне заволодіння паспортом та підроблення й використання підроблених документів покарання у вигляді п'яти років та двох місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.

У суді прокурори довели, що неодноразово судимий молодик у травні 2019 року в Ковелі украв у знайомого паспорт, вклеїв у нього свою фотографію та набрав у кредитних установах кредитів, які не збирався віддавати.

За вчинення цих злочинів чоловік понад п'ять років перебуватиме за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, шахрайство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
Сьогодні, 17:44
Чим особливий військовий ліс? Розмова із керівником «Волинського військового лісгоспу»
Сьогодні, 17:37
На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
Сьогодні, 17:27
На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
Сьогодні, 16:30
У Музеї волинської ікони відкрили виставку до дня святого Миколая. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Волинський лікар увійшов до сотні найвпливовіших людей України Волинський лікар увійшов до сотні найвпливовіших людей України
Сьогодні, 13:45
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
14 грудень, 11:20
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
11 грудень, 06:29
Волинянка після смерті врятувала три життя. ВІДЕО Волинянка після смерті врятувала три життя. ВІДЕО
10 грудень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році
Сьогодні, 18:00
 0
Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
Сьогодні, 17:44
 0
Чим особливий військовий ліс? Розмова із керівником «Волинського військового лісгоспу»
Сьогодні, 17:37
 0
На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
Сьогодні, 17:27
 0
На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8