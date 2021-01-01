На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
Сьогодні, 17:27
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 26-річному уродженцю Сумщини за шахрайства, незаконне заволодіння паспортом та підроблення й використання підроблених документів покарання у вигляді п'яти років та двох місяців позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
У суді прокурори довели, що неодноразово судимий молодик у травні 2019 року в Ковелі украв у знайомого паспорт, вклеїв у нього свою фотографію та набрав у кредитних установах кредитів, які не збирався віддавати.
За вчинення цих злочинів чоловік понад п'ять років перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
У суді прокурори довели, що неодноразово судимий молодик у травні 2019 року в Ковелі украв у знайомого паспорт, вклеїв у нього свою фотографію та набрав у кредитних установах кредитів, які не збирався віддавати.
За вчинення цих злочинів чоловік понад п'ять років перебуватиме за ґратами.
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