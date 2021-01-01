Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію

Тимофій Попович проштрикнув собі око залізним гостряком. Аби зберегти дитині око, необхідна термінова операція.



Про це Марія Бадалян.



Замість того, щоб готуватись до новорічно-різдвяних свят, багатодітна мама Наталія Попович змушена покинути свою чималеньку родину і всіма силами рятувати найменшого сина Тимофія.



Одне випадкове падіння малюка перевернуло життя сім’ї з ніг на голову. Під час гри із братиками і сестричками хлопчик впав і проштрикнув око залізним гостряком.



Тепер дитина не лише не бачить на одне око, в якому пішов гострий запальний процес, а й страждає від болю. Якщо терміново не провести оперативного втручання, око зберегти не вдасться.



Надію, хоч і невелику, на порятунок ока та зору дають медики з Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова в Одесі. Вартість операції - 16 тисяч гривень.



Мати малюка у відчаї, адже родина немає навіть частини необхідних коштів. Тримаючи синочка на руках, вона не стримує сліз. Усю суму потрібно сплатити якомога швидше, оскільки операцію проведуть лише у день оплати рахунку.



Чим швидше дитину прооперують, тим більше шансів врятувати око. Саме тому багатодітна сім’я благає всіх небайдужих про допомогу.



«Разом ми можемо зробити найбільший подарунок до Святого Миколая для дитини — врятувати малюку оченятко і зір», - каже Марія Бадалян.



Долучитись до порятунку дитини можна, переказавши посильну допомогу за реквізитами:



Швидке посилання на переказ для клієнтів будь-якого українського банку:



http://bit.ly/3gCzrQy



Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:



4246 0010 0224 4295



Пошук за назвою у Приват24:



Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через нещасний випадок життя сім’ї із села Копилля Колківської громади перетворилось на страшний сон. Граючись із братиками та сестричками, дворічнийпроштрикнув собі око залізним гостряком. Аби зберегти дитині око, необхідна термінова операція.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці»Замість того, щоб готуватись до новорічно-різдвяних свят, багатодітна мамазмушена покинути свою чималеньку родину і всіма силами рятувати найменшого сина Тимофія.Одне випадкове падіння малюка перевернуло життя сім’ї з ніг на голову. Під час гри із братиками і сестричками хлопчик впав і проштрикнув око залізним гостряком.Тепер дитина не лише не бачить на одне око, в якому пішов гострий запальний процес, а й страждає від болю. Якщо терміново не провести оперативного втручання, око зберегти не вдасться.Надію, хоч і невелику, на порятунок ока та зору дають медики з Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова в Одесі. Вартість операції - 16 тисяч гривень.Мати малюка у відчаї, адже родина немає навіть частини необхідних коштів. Тримаючи синочка на руках, вона не стримує сліз. Усю суму потрібно сплатити якомога швидше, оскільки операцію проведуть лише у день оплати рахунку.Чим швидше дитину прооперують, тим більше шансів врятувати око. Саме тому багатодітна сім’я благає всіх небайдужих про допомогу.«Разом ми можемо зробити найбільший подарунок до Святого Миколая для дитини — врятувати малюку оченятко і зір», - каже Марія Бадалян.Долучитись до порятунку дитини можна, переказавши посильну допомогу за реквізитами:Швидке посилання на переказ для клієнтів будь-якого українського банку:http://bit.ly/3gCzrQyКартка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:4246 0010 0224 4295Пошук за назвою у Приват24:Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію