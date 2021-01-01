вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію

Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
Через нещасний випадок життя сім’ї із села Копилля Колківської громади перетворилось на страшний сон. Граючись із братиками та сестричками, дворічний Тимофій Попович проштрикнув собі око залізним гостряком. Аби зберегти дитині око, необхідна термінова операція.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці» Марія Бадалян.

Замість того, щоб готуватись до новорічно-різдвяних свят, багатодітна мама Наталія Попович змушена покинути свою чималеньку родину і всіма силами рятувати найменшого сина Тимофія.

Одне випадкове падіння малюка перевернуло життя сім’ї з ніг на голову. Під час гри із братиками і сестричками хлопчик впав і проштрикнув око залізним гостряком.

Тепер дитина не лише не бачить на одне око, в якому пішов гострий запальний процес, а й страждає від болю. Якщо терміново не провести оперативного втручання, око зберегти не вдасться.

Надію, хоч і невелику, на порятунок ока та зору дають медики з Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова в Одесі. Вартість операції - 16 тисяч гривень.

Мати малюка у відчаї, адже родина немає навіть частини необхідних коштів. Тримаючи синочка на руках, вона не стримує сліз. Усю суму потрібно сплатити якомога швидше, оскільки операцію проведуть лише у день оплати рахунку.

Чим швидше дитину прооперують, тим більше шансів врятувати око. Саме тому багатодітна сім’я благає всіх небайдужих про допомогу.

«Разом ми можемо зробити найбільший подарунок до Святого Миколая для дитини — врятувати малюку оченятко і зір», - каже Марія Бадалян.

Долучитись до порятунку дитини можна, переказавши посильну допомогу за реквізитами:

Швидке посилання на переказ для клієнтів будь-якого українського банку:

http://bit.ly/3gCzrQy

Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:

4246 0010 0224 4295

Пошук за назвою у Приват24:

Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, волинянин, зір, око, нещасний випадок, допомога, збирають кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році
Сьогодні, 18:00
Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
Сьогодні, 17:44
Чим особливий військовий ліс? Розмова із керівником «Волинського військового лісгоспу»
Сьогодні, 17:37
На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
Сьогодні, 17:27
На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Позаду три операції: у Луцьку 23-річному юнаку шукають донорів крові та збирають кошти Позаду три операції: у Луцьку 23-річному юнаку шукають донорів крові та збирають кошти
09 вересень, 18:01
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
21 липень, 09:42
Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога
08 грудень, 17:47
Рідні просять допомогти колишньому шахтарю з Волині, якому терміново потрібна дороговартісна операція Рідні просять допомогти колишньому шахтарю з Волині, якому терміново потрібна дороговартісна операція
27 жовтень, 02:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році
Сьогодні, 18:00
 0
Маленький волинянин може втратити око через нещасний випадок: збирають кошти на операцію
Сьогодні, 17:44
 0
Чим особливий військовий ліс? Розмова із керівником «Волинського військового лісгоспу»
Сьогодні, 17:37
 0
На Волині шахрая посадили на п'ять років: вкрав у знайомого паспорт та набрав кредитів
Сьогодні, 17:27
 0
На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8