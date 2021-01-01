Житель Київщини ошукав волинське підприємство на майже півмільйона гривень

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 42-річним жителем Київської області шахрайства у великих розмірах.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської бласті.Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у тому, що він 21 листопада 2020 року під приводом надання послуг із перевезення товарів завантажив на території волинського підприємства у свій автомобіль товар на суму понад 480 тисяч гривень та зник у невідомому напрямку.Згідно із вироком, наступних 4 роки та 6 місяців громадянин перебуватиме у місцях позбавлення волі.