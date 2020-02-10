У Луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році





Як розповів Сергій Сябрук, традиція закладу – дарувати першим народженим у новому році немовлятам – хлопчику і дівчинці – дитячі візки. На початку цього року перші народжені хлопчик і дівчинка вже отримали в подарунок візки, а ще один хлопчик – стілець для годування.



Цього разу перші хлопчик та дівчинка, народжені в новому 2022-му році, отримають у подарунок універсальний візок ROAN Bloom 2 в 1.



«Ми не тільки даруємо життя, гарантуємо якість і безпечність медичних послуг, а й обдаровуємо наших пацієнтів турботою, щирістю та любов’ю. Насправді, це дуже потрібно сім’ям», – наголосив Сергій Сябрук.



Як додав, цього року медичний персонал закладу прийняв майже 1500 пологів.



З нагоди свята кожен малюк у пологовому будинку отримає під подушку набір іграшок-брязкалець, а всі вагітні – солодкі подарунки від Святого Миколая.



У Луцькому клінічному пологовому будинку сподіваються, що подарунки, придбані, зокрема, завдяки благодійникам, стануть у нагоді батькам і діткам, адже сьогодні вартість товарів для новонароджених дуже висока.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький клінічний пологовий будинок дарує універсальний візок ROAN Bloom 2 першому хлопчику та дівчинці, народженим в новому 2022-му році.Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини директор Луцького клінічного пологового будинку, традиція закладу – дарувати першим народженим у новому році немовлятам – хлопчику і дівчинці – дитячі візки. На початку цього року перші народжені хлопчик і дівчинка вже отримали в подарунок візки, а ще один хлопчик – стілець для годування.Цього разу перші хлопчик та дівчинка, народжені в новому 2022-му році, отримають у подарунок універсальний візок ROAN Bloom 2 в 1.«Ми не тільки даруємо життя, гарантуємо якість і безпечність медичних послуг, а й обдаровуємо наших пацієнтів турботою, щирістю та любов’ю. Насправді, це дуже потрібно сім’ям», – наголосив Сергій Сябрук.Як додав, цього року медичний персонал закладу прийняв майже 1500 пологів.З нагоди свята кожен малюк у пологовому будинку отримає під подушку набір іграшок-брязкалець, а всі вагітні – солодкі подарунки від Святого Миколая.У Луцькому клінічному пологовому будинку сподіваються, що подарунки, придбані, зокрема, завдяки благодійникам, стануть у нагоді батькам і діткам, адже сьогодні вартість товарів для новонароджених дуже висока.

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