Розповіли, чи потрібно жителям Володимира міняти документи після перейменування





Про це пише







Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста.





Чи потрібно змінювати місце реєстрації, так звану “прописку”, штамп у паспорті після перейменування?



Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста. Перереєстрація місця проживання особи може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи виникає потреба. Таким чином, після перейменування міста не потрібно одразу йти до паспортного столу, щоб зробити відмітку про нову адресу. Так само не має потреби змінювати паспорти та інші документи, адже вони лишаються чинними.



Чи обов’язково вносити зміни до документів на житло, нерухомість?



Чинним законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням міста чи вулиці на якій розміщена нерухомість. Подається довідка про прийняте рішення щодо перейменування. Водночас, за власною ініціативою або у разі потреби (купівлі-продажу, дарування тощо) власник майна, стосовно якого відбулися зміни в назві вулиці, має право звернутися із заявою про внесення змін. Під час продажу або іншого відчуження нерухомого майна, ці документи будуть замінюватися за загальною процедурою.



У такому випадку в документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва. Проте на вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься: покупець і продавець платитимуть нотаріусові таку ж суму, як і в тих випадках, коли назва міста/вулиці не змінюється.



Чи вплине зміна назви міста на процес оформлення і нарахування субсидій та інших соціальних виплат?



Зміна назви в адресі не є підставою для відмови в отриманні субсидії чи інших соціальних виплат, також не потрібно обов’язково змінювати документи для оформлення виплат. Про зміну назви будуть повідомлені всі державні органи, а тому вони мають приймати документи як із новою назвою в адресі, так і з попередньою. Усі реєстри громадян мають бути приведені у відповідність до змін, певний час там паралельно “співіснуватимуть” старі й нові назви.



Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста.



Перереєстрація місця проживання особи може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи виникає потреба. Таким чином, після перейменування міста не потрібно одразу йти до паспортного столу, щоб зробити відмітку про нову адресу.



Так само не має потреби змінювати паспорти та інші документи, адже вони лишаються чинними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перейменування Володимира не вплине на заміну документів і виплату субсидій. Ходити і «оббивати пороги» інстанцій не потрібно.Про це пише БУГ. Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста.Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста. Перереєстрація місця проживання особи може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи виникає потреба. Таким чином, після перейменування міста не потрібно одразу йти до паспортного столу, щоб зробити відмітку про нову адресу. Так само не має потреби змінювати паспорти та інші документи, адже вони лишаються чинними.Чинним законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням міста чи вулиці на якій розміщена нерухомість. Подається довідка про прийняте рішення щодо перейменування. Водночас, за власною ініціативою або у разі потреби (купівлі-продажу, дарування тощо) власник майна, стосовно якого відбулися зміни в назві вулиці, має право звернутися із заявою про внесення змін. Під час продажу або іншого відчуження нерухомого майна, ці документи будуть замінюватися за загальною процедурою.У такому випадку в документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва. Проте на вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься: покупець і продавець платитимуть нотаріусові таку ж суму, як і в тих випадках, коли назва міста/вулиці не змінюється.Зміна назви в адресі не є підставою для відмови в отриманні субсидії чи інших соціальних виплат, також не потрібно обов’язково змінювати документи для оформлення виплат. Про зміну назви будуть повідомлені всі державні органи, а тому вони мають приймати документи як із новою назвою в адресі, так і з попередньою. Усі реєстри громадян мають бути приведені у відповідність до змін, певний час там паралельно “співіснуватимуть” старі й нові назви.Зміна назви міста чи вулиці не є зміною місця проживання, а також чинним законодавством не передбачено обов’язку змінювати “штамп” у паспорті у зв’язку зі зміною назви міста.Перереєстрація місця проживання особи може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи виникає потреба. Таким чином, після перейменування міста не потрібно одразу йти до паспортного столу, щоб зробити відмітку про нову адресу.Так само не має потреби змінювати паспорти та інші документи, адже вони лишаються чинними.

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