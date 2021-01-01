Погода у Луцьку на завтра, 16 грудня

Завтра, 16 грудня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.Про це повідомляє Sinoptіk.Температуру вночі синоптики прогнозують від +1°, вдень буде +2°.Народний прогноз погоди: 16 грудня вшановується пам’ять преподобного Івана Мовчальника. У народі цей день називали Днем Світової Німоти і радили як можна менше розмовляти та розповідати про себе, щоб уникнути безглуздих пліток. Для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу — легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози.