Погода у Луцьку на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 16 грудня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +1°, вдень буде +2°.
Народний прогноз погоди: 16 грудня вшановується пам’ять преподобного Івана Мовчальника. У народі цей день називали Днем Світової Німоти і радили як можна менше розмовляти та розповідати про себе, щоб уникнути безглуздих пліток. Для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу — легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +1°, вдень буде +2°.
Народний прогноз погоди: 16 грудня вшановується пам’ять преподобного Івана Мовчальника. У народі цей день називали Днем Світової Німоти і радили як можна менше розмовляти та розповідати про себе, щоб уникнути безглуздих пліток. Для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу — легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які шкідливі сніданки призведуть до лишньої ваги
Сьогодні, 20:39
Погода у Луцьку на завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відкрили школу сім’ї: чому там навчатимуть. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 грудня
Сьогодні, 19:00
Медіа