У Луцьку відкрили школу сім’ї: чому там навчатимуть. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
В приміщенні луцького РАЦСу запрацює центр сім’ї. Спеціальні фахівці навчатимуть молодих людей, що планують сімейне життя, як правильно будувати стосунки. Однак пройти курс навчання зможуть і ті пари, які вже давно разом.
Про це інформує 12 канал.
Заняття проводитимуть для групи молодих пар, однак не відмовлять і в індивідуальних консультаціях. Загалом підготовка до сімейного життя триватиме 12 тижнів. Впродовж кожного проходитимуть окрему тему. І робитимуть це безкоштовно.
Адже центр сім’ї та медіації відкрили за підтримки Луцької міської ради та місцевих бізнесменів. Ця подія – унікальна не лише для Луцька та області, а й загалом України.
Заняття у центрі розпочнуться після новорічних свят. А зареєструватися можна вже зараз – на сайті школи сімейного життя.
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Про це інформує 12 канал.
Заняття проводитимуть для групи молодих пар, однак не відмовлять і в індивідуальних консультаціях. Загалом підготовка до сімейного життя триватиме 12 тижнів. Впродовж кожного проходитимуть окрему тему. І робитимуть це безкоштовно.
Адже центр сім’ї та медіації відкрили за підтримки Луцької міської ради та місцевих бізнесменів. Ця подія – унікальна не лише для Луцька та області, а й загалом України.
Заняття у центрі розпочнуться після новорічних свят. А зареєструватися можна вже зараз – на сайті школи сімейного життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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