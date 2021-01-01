У Луцьку відкрили школу сім’ї: чому там навчатимуть. ВІДЕО





Про це інформує



Заняття проводитимуть для групи молодих пар, однак не відмовлять і в індивідуальних консультаціях. Загалом підготовка до сімейного життя триватиме 12 тижнів. Впродовж кожного проходитимуть окрему тему. І робитимуть це безкоштовно.



Адже центр сім’ї та медіації відкрили за підтримки Луцької міської ради та місцевих бізнесменів. Ця подія – унікальна не лише для Луцька та області, а й загалом України.



Заняття у центрі розпочнуться після новорічних свят. А зареєструватися можна вже зараз – на сайті школи сімейного життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В приміщенні луцького РАЦСу запрацює центр сім’ї. Спеціальні фахівці навчатимуть молодих людей, що планують сімейне життя, як правильно будувати стосунки. Однак пройти курс навчання зможуть і ті пари, які вже давно разом.Про це інформує 12 канал. Заняття проводитимуть для групи молодих пар, однак не відмовлять і в індивідуальних консультаціях. Загалом підготовка до сімейного життя триватиме 12 тижнів. Впродовж кожного проходитимуть окрему тему. І робитимуть це безкоштовно.Адже центр сім’ї та медіації відкрили за підтримки Луцької міської ради та місцевих бізнесменів. Ця подія – унікальна не лише для Луцька та області, а й загалом України.Заняття у центрі розпочнуться після новорічних свят. А зареєструватися можна вже зараз – на сайті школи сімейного життя.

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