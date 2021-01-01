У Луцьку запустили мобільний додаток оплати за користування комунальною парковкою. ВІДЕО





Про це Юлія Сиротинська.



З її слів, період тестування триватиме впродовж тижня для того, щоб виявити технічні помилки та їх виправити, після чого в додатку з'явиться функція оплати за користування комунальною автостоянкою.



"Поки що сплатити по цьому додатку водії не можуть, тільки внести свої дані, дані про транспортний засіб, підв'язати банківську картку. Цей додаток створений для того, щоб людина могла зручно, у безготівковій формі на майданчику для платного паркування ним користуватися", – зазначила посадовиця. У департаменті муніципальної варти згодом повідомлять, коли можна буде користуватися застосунком.



Додаток містить декілька розділів: погодинне паркування, абонемент на парковку, штрафи, штрафний майданчик.



Нині в Луцьку діють два комунальні паркувальні майданчики на вулицях Кривий Вал та Карпенка Карого, – розповів директор комунального підприємства "АвтоПаркСервіс" Олег Бахтай. Година користування комунальною парковкою, з його слів, вартує 10 гривень.



На стадії здачі в експлуатацію перебуває ще дві комунальні автостоянки. Зі слів Юлії Сиротинської, це парковки на Центральному ринку та на вулиці Кравчука, їх планують запустити до кінця цього року.



Наступного року, зазначив Олег Бахтай, у планах КП "АвтоПаркСервіс" облаштувати до 25 комунальних паркувальних майданчиків.



"Ціна буде встановлена залежно від місця знаходження майданчика. Наприклад, в центрі міста ціна має бути більша, у межах 20 гривень за годину. Майданчики, які далі від центру міста, будуть 10-15 гривень за годину користування", – говорить директор комунального підприємства.



За неправильне паркування в Луцьку водіїв штрафують від 340 до 680 гривень, – зазначила начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська.



Станом на 1 листопада цього року працівники департаменту видали 22 тисячі постанов про накладення адміністративного стягнення за паркування транспортних засобів. За аналогічний період минулого року винесли 15 тисяч таких постанов, – додала керівниця департаменту муніципальної варти Луцька.



Довідково: Користування мобільним додатком безплатне, для завантаження програма доступна як на базі операційної системи Android (SmartLutsk), так і на базі операційної системи iOS (SmartLutsk).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в бета-версії запустили роботу застосунку "SmartLutsk". За допомогою додатку на смартфоні водії зможуть безготівково заплатити за місце на комунальній парковці.Про це Суспільному повіломила начальниця департаменту муніципальної варти ЛуцькаЗ її слів, період тестування триватиме впродовж тижня для того, щоб виявити технічні помилки та їх виправити, після чого в додатку з'явиться функція оплати за користування комунальною автостоянкою."Поки що сплатити по цьому додатку водії не можуть, тільки внести свої дані, дані про транспортний засіб, підв'язати банківську картку. Цей додаток створений для того, щоб людина могла зручно, у безготівковій формі на майданчику для платного паркування ним користуватися", – зазначила посадовиця. У департаменті муніципальної варти згодом повідомлять, коли можна буде користуватися застосунком.Додаток містить декілька розділів: погодинне паркування, абонемент на парковку, штрафи, штрафний майданчик.Нині в Луцьку діють два комунальні паркувальні майданчики на вулицях Кривий Вал та Карпенка Карого, – розповів директор комунального підприємства "АвтоПаркСервіс" Олег Бахтай. Година користування комунальною парковкою, з його слів, вартує 10 гривень.На стадії здачі в експлуатацію перебуває ще дві комунальні автостоянки. Зі слів Юлії Сиротинської, це парковки на Центральному ринку та на вулиці Кравчука, їх планують запустити до кінця цього року.Наступного року, зазначив Олег Бахтай, у планах КП "АвтоПаркСервіс" облаштувати до 25 комунальних паркувальних майданчиків."Ціна буде встановлена залежно від місця знаходження майданчика. Наприклад, в центрі міста ціна має бути більша, у межах 20 гривень за годину. Майданчики, які далі від центру міста, будуть 10-15 гривень за годину користування", – говорить директор комунального підприємства.За неправильне паркування в Луцьку водіїв штрафують від 340 до 680 гривень, – зазначила начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська.Станом на 1 листопада цього року працівники департаменту видали 22 тисячі постанов про накладення адміністративного стягнення за паркування транспортних засобів. За аналогічний період минулого року винесли 15 тисяч таких постанов, – додала керівниця департаменту муніципальної варти Луцька.Користування мобільним додатком безплатне, для завантаження програма доступна як на базі операційної системи Android (SmartLutsk), так і на базі операційної системи iOS (SmartLutsk).

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