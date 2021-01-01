У Луцьку перед пішоходним переходом стукнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21:35
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.
Аварія сталася 15 грудня, близько 18:45 на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, перед поворотом з проспекту Соборності на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів водій автомобіля марки Peugeot не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Mazda.
У результаті зіткнення обидва автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
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Аварія сталася 15 грудня, близько 18:45 на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, перед поворотом з проспекту Соборності на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів водій автомобіля марки Peugeot не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Mazda.
У результаті зіткнення обидва автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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