У Луцьку перед пішоходним переходом стукнулися дві автівки. ФОТО





Аварія сталася 15 грудня, близько 18:45 на проспекті Соборності, - повідомляє



Зі слів очевидців, перед поворотом з проспекту Соборності на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів водій автомобіля марки Peugeot не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Mazda.



У результаті зіткнення обидва автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



Внаслідок ДТП постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.Аварія сталася 15 грудня, близько 18:45 на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські новини. Зі слів очевидців, перед поворотом з проспекту Соборності на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів водій автомобіля марки Peugeot не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Mazda.У результаті зіткнення обидва автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.Внаслідок ДТП постраждалих немає.

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