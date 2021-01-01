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У Луцьку перед пішоходним переходом стукнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку перед пішоходним переходом стукнулися дві автівки. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

Аварія сталася 15 грудня, близько 18:45 на проспекті Соборності, - повідомляє ІА Волинські новини.

Зі слів очевидців, перед поворотом з проспекту Соборності на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів водій автомобіля марки Peugeot не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Mazda.

У результаті зіткнення обидва автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

У Луцьку перед пішоходним переходом стукнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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