Коли і де відбудеться «Бандерштат-2022»

Стало відомо про місце та час проведення фестивалю українського духу "Бандерштат" у 2022 році.Про це на офіційній сторінці фесту повідомили його організатори."Нарешті цей день настав, ми перегортаємо ще одну сторінку нашої спільної історії і, не приховуючи свого хвилювання, починаємо писати новий розділ під назвою «16-ий Бандерштат», - йдеться у дописі.Організатори повідомили, що наступного року фестиваль "Бандерштат" з 5 по 7 серпня. Невдовзі оргкомітет обіцяє запустити продаж квитків.Також організатори повідомили, що у 2022 році "Бандерштат" не своєї домівки, і вже традиційно відбудеться у селі Рованці.