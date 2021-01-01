Чим живе Підгайцівська громада, яка межує з Луцьком. ВІДЕО





Про життя громади в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Леонід Гроголь.



У громаді чекають вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Втім, роботи розпочали коштом місцевого бюджету. Для цих потреб у цьому році заклали 8 мільйонів гривень. В ході децентралізації восени 2020 року громада збільшилась – з 8 до 20 сіл.



У відео представник громади розповідає, що змінилось в житті мешканців, які проекти вже вдалося реалізувати, які об’єми витрат потрібні для ремонту найбільш проблемних ділянок доріг, чи з’являться нові інвестори, та багато іншого.



Деталі – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підгайцівська громада – одна з тих, що вважаються фінансово успішними. Завдяки близькості до обласного центру, присутності на території громади підприємств (зокрема – «Модерн-Експо»), які поповнюють місцеву казну сплачуючи податки та збори, Підгайцівська ТГ вочевидь має порівняно кращі можливості для ремонту доріг та розбудови інфраструктури.Про життя громади в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Конкурент TV відповів заступник Підгайцівського сільського головиУ громаді чекають вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Втім, роботи розпочали коштом місцевого бюджету. Для цих потреб у цьому році заклали 8 мільйонів гривень. В ході децентралізації восени 2020 року громада збільшилась – з 8 до 20 сіл.У відео представник громади розповідає, що змінилось в житті мешканців, які проекти вже вдалося реалізувати, які об’єми витрат потрібні для ремонту найбільш проблемних ділянок доріг, чи з’являться нові інвестори, та багато іншого.Деталі – у відео.

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