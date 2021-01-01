Чим живе Підгайцівська громада, яка межує з Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Підгайцівська громада – одна з тих, що вважаються фінансово успішними. Завдяки близькості до обласного центру, присутності на території громади підприємств (зокрема – «Модерн-Експо»), які поповнюють місцеву казну сплачуючи податки та збори, Підгайцівська ТГ вочевидь має порівняно кращі можливості для ремонту доріг та розбудови інфраструктури.
Про життя громади в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Конкурент TV відповів заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.
У громаді чекають вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Втім, роботи розпочали коштом місцевого бюджету. Для цих потреб у цьому році заклали 8 мільйонів гривень. В ході децентралізації восени 2020 року громада збільшилась – з 8 до 20 сіл.
У відео представник громади розповідає, що змінилось в житті мешканців, які проекти вже вдалося реалізувати, які об’єми витрат потрібні для ремонту найбільш проблемних ділянок доріг, чи з’являться нові інвестори, та багато іншого.
Деталі – у відео.
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Про життя громади в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Конкурент TV відповів заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.
У громаді чекають вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Втім, роботи розпочали коштом місцевого бюджету. Для цих потреб у цьому році заклали 8 мільйонів гривень. В ході децентралізації восени 2020 року громада збільшилась – з 8 до 20 сіл.
У відео представник громади розповідає, що змінилось в житті мешканців, які проекти вже вдалося реалізувати, які об’єми витрат потрібні для ремонту найбільш проблемних ділянок доріг, чи з’являться нові інвестори, та багато іншого.
Деталі – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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