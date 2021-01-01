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В Україні з'явиться ще один рід військ

В Україні з'явиться ще один рід військ
До 2026 року в Україні буде створено новий рід військ — берегові ракетні війська. Вони прикриватимуть узбережжя України з повітря.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони з посиланням на слова командувача ВМС контрадмірала Олексія Неїжпапу.

"У стадії розвитку перебуває новий рід військ — берегові ракетні війська. Вони будуть сформовані до 2026 року. До їх складу увійдуть три дивізіони берегового ракетного комплексу "Нептун". До другого кварталу наступного року буде повністю сформований перший дивізіон цього сучасного комплексу, який невдовзі встане на бойове чергування", — йдеться у повідомленні.

Підбиваючи підсумки року контрадмірал наголосив, що стрімке зростання бойових спроможностей українського військового флоту стало можливим завдяки підтримці з боку держави, а також міжнародних партнерів із держав-членів НАТО.

Він відзначив, що цьогоріч на високому рівні відбулись міжнародні навчання "Сі Бриз − 2021", в яких брали участь сучасні бойові кораблі США, Великої Британії, Франції, Румунії, Грузії та інших держав.

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Теги: Україна, ЗСУ
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