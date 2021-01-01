У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
У Нововолинську невідомиі молодики вкрали новорічні прикраси з місцевої кав’ярні.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на відео у соцмережах.
14-го грудня о 22:39 двоє хуліганів вкрали новорічні прикраси. Цей вчинок записала камера спостереження.
Сума збитків для кав’ярні склала – 1000 грн.
Власники написали заяву у поліцію.
“Можливо хтось впізнає «героїв» цього відео”, – йдеться у дописі.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на відео у соцмережах.
14-го грудня о 22:39 двоє хуліганів вкрали новорічні прикраси. Цей вчинок записала камера спостереження.
Сума збитків для кав’ярні склала – 1000 грн.
Власники написали заяву у поліцію.
“Можливо хтось впізнає «героїв» цього відео”, – йдеться у дописі.
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