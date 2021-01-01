У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО





Про це повідомляє



14-го грудня о 22:39 двоє хуліганів вкрали новорічні прикраси. Цей вчинок записала камера спостереження.



Сума збитків для кав’ярні склала – 1000 грн.



Власники написали заяву у поліцію.



“Можливо хтось впізнає «героїв» цього відео”, – йдеться у дописі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

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