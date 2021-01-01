вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО

У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО
У Нововолинську невідомиі молодики вкрали новорічні прикраси з місцевої кав’ярні.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на відео у соцмережах.

14-го грудня о 22:39 двоє хуліганів вкрали новорічні прикраси. Цей вчинок записала камера спостереження.

Сума збитків для кав’ярні склала – 1000 грн.

Власники написали заяву у поліцію.

“Можливо хтось впізнає «героїв» цього відео”, – йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Скільки коштуватиме новорічний стіл
Сьогодні, 01:13
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Американка випадково увімкнула пряму трансляцію під час сексу: серед глядачів був її батько
15 грудень, 23:34
У Луцьку запустили мобільний додаток оплати за користування комунальною парковкою. ВІДЕО
15 грудень, 22:59
Схожі новини
На Волині у жінки вкрали сумку з грішми, поки вона прибирала могили На Волині у жінки вкрали сумку з грішми, поки вона прибирала могили
08 листопад, 10:32
Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку
18 травень, 11:01
Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку
05 травень, 11:30
Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон Попросила подзвонити: волинянка в парку вкрала в чоловіка телефон
13 лютий, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську з кав'ярні вкрали новорічні прикраси. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Скільки коштуватиме новорічний стіл
Сьогодні, 01:13
 0
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Американка випадково увімкнула пряму трансляцію під час сексу: серед глядачів був її батько
15 грудень, 23:34
 0
У Луцьку запустили мобільний додаток оплати за користування комунальною парковкою. ВІДЕО
15 грудень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8