Скільки коштуватиме новорічний стіл





Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, - пише



За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.



За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат «Олів’є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 198,54 грн. Це на 24,6 % більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43 % в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %), 6 яєць – 19,80 грн (на 37 %), 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %) та 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8 % в залежності від марки). Ще у 13,02 грн обійдуться 2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г) та 2 цибулини (230 г). Якщо станом на кінець 2021 року порівняно з минулим роком ціна на моркву і картоплю зменшилася на 5,6 % і 10 % відповідно, то на цибулю зросла на 39 %.



На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) – 1,71 грн, 1 буряк (250 г) – 2,27 грн, 1 цибулина (170 г) – 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,43 грн.



На 10-26 % зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1 % проти цін 2020 року), підчеревини копченої – 110 грн (+10 %), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5 %). М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.



Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 14-30 %.



Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 185,38 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.



Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.



Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.



Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У півтора рази більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.



Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 40,00 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.



Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн, зауважив науковець.



Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2673,59 грн, підсумував Юрій Лупенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середньому по Україні вартість новорічного столу 2022 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2021 на 8,1 % і складе 1844,74 грн.Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, - пише НЦЦ Інститут аграгрної економіки. За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат «Олів’є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 198,54 грн. Це на 24,6 % більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43 % в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %), 6 яєць – 19,80 грн (на 37 %), 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %) та 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8 % в залежності від марки). Ще у 13,02 грн обійдуться 2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г) та 2 цибулини (230 г). Якщо станом на кінець 2021 року порівняно з минулим роком ціна на моркву і картоплю зменшилася на 5,6 % і 10 % відповідно, то на цибулю зросла на 39 %.На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) – 1,71 грн, 1 буряк (250 г) – 2,27 грн, 1 цибулина (170 г) – 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,43 грн.На 10-26 % зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1 % проти цін 2020 року), підчеревини копченої – 110 грн (+10 %), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5 %). М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 14-30 %.Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 185,38 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У півтора рази більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 40,00 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн, зауважив науковець.Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2673,59 грн, підсумував Юрій Лупенко.

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