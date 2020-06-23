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У Луцьку з вантажівки в канаву зливали рідину з їдким запахом, водій пропонував чималий хабар

У Луцьку з вантажівки в канаву зливали рідину з їдким запахом, водій пропонував чималий хабар
На вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Інформують, що сьогодні, 16 грудня, під час нічного патрулювання на вулиці Гущанській, патрульні помітили автомобіль MAN із цистерною Trailor. Біля неї 40-річний чоловік змотував шланги, які йшли в канаву поблизу дороги.

На місці стояв їдкий запах, який, ймовірно, йшов від рідини зеленого кольору, яка витікала із цистерни.

На запитання, що перебуває у цистерні і чому громадянин зливає речовину у канал, останній відповісти не зміг. Натомість почав пропонувати поліцейським "вирішити питання".

Патрульні попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак він відчинив двері службового авто та поклав на передні сидіння грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень.

Патрульні зареєстрували повідомлення про правопорушення із ознаками кримінального характеру, а саме пропозиція неправомірної вигоди, та злочини у сфері довкілля.

На місці події працювала слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

У Луцьку з вантажівки в канаву зливали рідину з їдким запахом, водій пропонував чималий хабар
У Луцьку з вантажівки в канаву зливали рідину з їдким запахом, водій пропонував чималий хабар

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Теги: нечистоти, сморід, поліція
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