У Луцьку з вантажівки в канаву зливали рідину з їдким запахом, водій пропонував чималий хабар

На вулиці Гущанській у Луцьку водій вантажівки зливав у канал зелену рідину з їдким запахом.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інформують, що сьогодні, 16 грудня, під час нічного патрулювання на вулиці Гущанській, патрульні помітили автомобіль MAN із цистерною Trailor. Біля неї 40-річний чоловік змотував шланги, які йшли в канаву поблизу дороги.На місці стояв їдкий запах, який, ймовірно, йшов від рідини зеленого кольору, яка витікала із цистерни.На запитання, що перебуває у цистерні і чому громадянин зливає речовину у канал, останній відповісти не зміг. Натомість почав пропонувати поліцейським "вирішити питання".Патрульні попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак він відчинив двері службового авто та поклав на передні сидіння грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень.Патрульні зареєстрували повідомлення про правопорушення із ознаками кримінального характеру, а саме пропозиція неправомірної вигоди, та злочини у сфері довкілля.На місці події працювала слідчо-оперативну групу Луцького РУП.