Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
За добу 15 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 864, серед медпрацівників – 115);
◾️ 142 926 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 16 грудня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, з 12 грудня кількість інфікованих за добу не перевищила 10 тисяч.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 089 осіб;
◾️ летальних випадків – 355;
◾️ одужало – 25 499 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 588 147 осіб;
◾️ одужало – 3 284 815 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 313;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом провели 27 004 683 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1478;
Вінницька область – 305;
Волинська область – 419;
Дніпропетровська область – 386;
Донецька область – 473;
Житомирська область – 325;
Закарпатська область – 427;
Запорізька область – 529;
Івано-Франківська область – 318;
Київська область – 397;
Кіровоградська область – 156;
Луганська область – 83;
Львівська область – 485;
Миколаївська область – 297;
Одеська область – 400;
Полтавська область – 642;
Рівненська область – 270;
Сумська область – 231;
Тернопільська область – 268;
Харківська область – 314;
Херсонська область – 143;
Хмельницька область – 398;
Черкаська область – 392;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 332.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 864, серед медпрацівників – 115);
◾️ 142 926 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 16 грудня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, з 12 грудня кількість інфікованих за добу не перевищила 10 тисяч.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 089 осіб;
◾️ летальних випадків – 355;
◾️ одужало – 25 499 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 588 147 осіб;
◾️ одужало – 3 284 815 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 313;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом провели 27 004 683 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1478;
Вінницька область – 305;
Волинська область – 419;
Дніпропетровська область – 386;
Донецька область – 473;
Житомирська область – 325;
Закарпатська область – 427;
Запорізька область – 529;
Івано-Франківська область – 318;
Київська область – 397;
Кіровоградська область – 156;
Луганська область – 83;
Львівська область – 485;
Миколаївська область – 297;
Одеська область – 400;
Полтавська область – 642;
Рівненська область – 270;
Сумська область – 231;
Тернопільська область – 268;
Харківська область – 314;
Херсонська область – 143;
Хмельницька область – 398;
Черкаська область – 392;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 332.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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