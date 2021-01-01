Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 15 грудня в Україні:◾️ зафіксували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 864, серед медпрацівників – 115);◾️ 142 926 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 16 грудня.Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, з 12 грудня кількість інфікованих за добу не перевищила 10 тисяч.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 089 осіб;◾️ летальних випадків – 355;◾️ одужало – 25 499 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 588 147 осіб;◾️ одужало – 3 284 815 осіб;◾️ летальних випадків – 92 313;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 405 911.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом провели 27 004 683 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1478;Вінницька область – 305;Дніпропетровська область – 386;Донецька область – 473;Житомирська область – 325;Закарпатська область – 427;Запорізька область – 529;Івано-Франківська область – 318;Київська область – 397;Кіровоградська область – 156;Луганська область – 83;Львівська область – 485;Миколаївська область – 297;Одеська область – 400;Полтавська область – 642;Рівненська область – 270;Сумська область – 231;Тернопільська область – 268;Харківська область – 314;Херсонська область – 143;Хмельницька область – 398;Черкаська область – 392;Чернівецька область – 122;Чернігівська область – 332.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.