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Курс валют у Луцьку на 16 грудня

Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 16 грудня, такий: купівля – 27,13, продаж – 27,23.

Євро продають за 30,42.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,58.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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