«Інвентаризація майна у Луцькому районі триває досі», – депутат Луцької райради Юрій Бондарук

Після об’єднання Луцького, Ківерцівського, Рожищенського, Горохівського та частини Маневицького районів в одну територіальну одиницю Луцька районна рада запрацювала у нових умовах та у збільшеному депутатському складі.Про це повідомляє пресслужба Луцької райради.Тепер Луцький район охоплює 15 територіальних громад, яким райрада до 1 липня 2021 року передала усе майно, яке потребувало бюджетного фінансування. А те, що лишилося у власності ради, передано у господарське відання комунального підприємство «Райтеплобуд».Які результати діяльності КП, яке нове майно виявили на території району та про депутатські будні говоримо із головою фракції «Слуга народу»Юрій Анатолійович Бондарук народився 26 січня 1975 року. Освіта вища. Проживає у м. Луцьк. Із 1998 року на підставі ліцензії Міністерства юстиції здійснює юридичну практику. У 2006 році отримав свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю. Є членом виконавчого комітету Луцької міської ради.У 2020 році обраний депутатом Луцької районної ради.Голова фракції «Слуга народу».Голова постійної депутатської комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад Луцької районної ради.Кількість відвіданих засідань сесій: 9Кількість відвіданих засідань профільної комісії: 13- Як і для багатьох людей, діяльність Луцької районної ради була мені найменш відома. Я ніколи не чув, що тут відбувається. Якщо робота Луцької міської, Волинської обласної рад активно висвітлювалась, то про районну раду не чув ні слова. Це одна із причин, чому я вирішив балотуватися саме сюди. По-друге, Луцький район після реформи децентралізації розширив свої межі і мені цікаво було б попрацювати у нових умовах. Балотуватися у депутати було моїм свідомим рішенням. Я розумів, що вже готовий займатися цією діяльністю, адже до того був помічником депутатів Луцької міської та Волинської обласної рад, членом виконавчого комітету Луцької міської ради. Тобто робота органів місцевого самоврядування не є для мене чимось новим.- Наша фракція, впевнений, як і інші, стоїть на захисті прав та інтересів людей у першу чергу. Для нас важливо, як живуть люди у громадах. Тому намагаємось допомагати усім, хто до нас звертається.- Злагоджено. Фракція «Слуги народу» відвідували усі пленарні засідання районної ради, комісій. У нас є порозуміння між депутатами, усі рішення ми попередньо обговорюємо . Не пам’ятаю такого, щоб наші думки розділилися серед депутатів фракції.– Інвентаризація майна триває і досі. Ми вже маємо підтверджену інформацію із Волинської ОДА та Міністерства розвитку громад та територій про те, що Луцька районна рада передала 100% об’єктів на територіальні громади для забезпечення безперервності процесу бюджетного фінансування. Це 795 майнових об’єктів, з них: 348 – закладів освіти, 419 – культури, 5 соціальних закладів, 22 медичних тощо. Це не означає, що більше об’єктів передаватися на громади не буде. Ми першочергово передали те, що потрібно було передати відповідно до законодавства.Точної інформації по майну поки немає. Я впевнений, що процес інвентаризації триватиме можливо і до кінця нашої каденції. Бо ліквідовані районні ради реально мали багато майна, яке не було належним чином інвентаризовано, не обліковувалось та на даний час є занедбаним. От нещодавно ми виявили майно у Ківерцях, на території колишнього Рожищенського району… Є рішення про передачу їх у власність ради, але вони належним чином не інвентаризовані.Районна рада прийматиме рішення, що робити із виявленим майном. Якщо воно потрібне громадам, то будемо передавати у їхню власність. Якщо не потрібне – будемо думати, що далі з ним робити - чи продати, чи здати в оренду.– Так, дійсно недобудований терапевтичний корпус лікарні в Горохові, який стояв понад тридцять років пусткою, було продано на відкритому аукціоні за ціною майже 2 мільйони гривень. Тепер на цьому місці буде збудовано житловий будинок, а частина коштів від продажу недобудови буде спрямована Луцькою районною радою на придбання медичного обладнання для Горохівської лікарні.На розгляд районної ради будемо пропонувати кілька об’єктів, які не використовуються у Луцьку. Є два об’єкти, які стоять пусткою: на вулицях Львівській та Шевченка. Є ще майно на Володимирській, воно наразі в оренді, але орендна плата мінімальна, утримувати його коштом «Райтеплобуду» немає сенсу, тому будемо думати.На Львівській – старий, дерев’яний, занедбаний будиночок, який опалювався газом. Відповідно цей будинок треба або реконструювати під щось, на що ні районна рада, ні КП не мають коштів, або продати через аукціон. Його можна було реконструювати під житловий будинок.На вулиці Шевченка мова йде про приміщення колишньої бібліотеки, яке має нежитлове призначення, без світла, тепла, яке колись обігрівалося від заводу. Воно розташоване у житловому будинку, тому можливо його облаштувати під житло.- Де-юре це власність Луцької районної ради, але документів дуже мало. Ми багато часу та коштів витратили на технічну документацію і ще досі працюємо над нею. Щоб залучити інвестора на цю територію, потрібні документи.Луцька районна рада передала перший поверх приміщення, де мала бути амбулаторія, у власність Рожищенської міської ради. Спочатку міськрада не хотіла приймати його, але врешті-решт депутати вирішили, що рожищенській громаді воно потрібне.Інше питання – другий поверх того ж приміщення, який лишився у власності районної ради. Ми неодноразово були там, другий поверх потребує ремонту, перекриття даху, приміщення руйнується на очах. Ми розглядали варіант реконструкції другого поверху під житло для військових чи медиків, але без інвестора у цій ситуації не впоратись.- Майно, яке є у власності Луцької районної ради передане в управління комунальному підприємству «Райтеплобуд». Як відомо, право власності має три складових: володіння, розпорядження та користування. «Райтеплобуд» має майно лише у користуванні. Про результати роботи КП ще рано говорити.Звіту про фінансовий результат поки немає, оскільки бюджетний та фінансовий рік ще не закінчився. Комунальне підприємство понесло величезні фінансові витрати на облік майна, яке надійшло від реорганізованих районів, його інвентаризацію, виготовлення технічної документації, реєстрацію об’єктів. Крім того, чимало коштів пішло на закупівлю нового обладнання, лічильників для котельнь.На початку нашої каденції на балансі КП було лише 3 котельні, нараз КП обслуговує 14 котелень. Кожна нова котельня – це нове обладнання, нові лічильники. Крім того, це суттєве збільшення об’ємів закупівлі опалювальної сировини.Крім того, «Райтеплобуд» виграв тендер Луцької міської ради на опалення шкіл сіл, які приєдналися до Луцька, зокрема, сіл Жидичин, Кульчин, Клепачів, Одеради, Прилуцьке та Боголюби, де теж планується встановлення нового обладнання, що в свою чергу призведе до суттєвих витрат комунального підприємства в цьому році.Детальніше про результати роботи комунального підприємства «Райтеплобуд» дізнаємося на початку наступного року, коли буде оприлюднений його офіційний звіт.