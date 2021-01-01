Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 грудня





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 73 людини, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 8 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 9-х. Пацієнти спожили понад 2,3 тонни кисню, залишалося 20, 2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 16 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінінчної лікарні перебували 83 хворих.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 73 людини, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 8 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 9-х. Пацієнти спожили понад 2,3 тонни кисню, залишалося 20, 2 тонни кисню.

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