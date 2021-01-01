вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 грудня

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 грудня
Зранку 16 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінінчної лікарні перебували 83 хворих.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 73 людини, у реанімації – 7. З усіх госпіталізованих 8 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 9-х. Пацієнти спожили понад 2,3 тонни кисню, залишалося 20, 2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зникнуть військкомати
Сьогодні, 10:15
У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни
Сьогодні, 09:56
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 грудня
Сьогодні, 09:48
«Інвентаризація майна у Луцькому районі триває досі», – депутат Луцької райради Юрій Бондарук
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
15 грудень, 12:30
Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах
14 грудень, 10:07
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
13 грудень, 13:18
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня
10 грудень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Благодійний фонд «Патріоти Волині» передав 21 000 подарунків для дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
 0
Коронавірус на Волині: 419 людей захворіли, 7 – померли
Сьогодні, 10:22
 0
В Україні зникнуть військкомати
Сьогодні, 10:15
 0
У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни
Сьогодні, 09:56
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 грудня
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8