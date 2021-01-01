Вдома як в ресторані: новорічний стіл без клопоту від «Галі Балуваної». МЕНЮ і ЦІНИ*

«Ресторанне» меню: що із асортименту ідеально підійде для новорічного столу

Меню для новорічного столу від «Галі Балуваної» на 6 людей: ціни

Через два тижні – Новий рік. 31 грудня цьогоріч – з п’ятниці на суботу, а тому – після робочого дня. Тож часу на приготування святкового столу у тих, хто цього дня працює, буде не так і багато.Для тих, хто має намір зустріти 2022 рік вдома, але хоче влаштувати гарне та смачне застілля у колі родини чи друзів, чудовим варіантом стане допомога мережі магазинів «Галя Балувана». Продукція цієї мережі вже добре знана не лише на Волині завдяки своїй високій якості, чудовим смаковим властивостям та доступній ціні.Утім, якщо здебільшого для лучан «Галя Балувана» поки асоціюється з непевершеними варениками, пельменями, голубцями, млинцями і сирниками, ми вирішили спробувати зібрати із наявного асортименту меню на святковий новорічний стіл, а також прорахувати вартість «ресторанного» столу від «Галі Балуваної» на 4-6 людей. Як виявилося, страв «як в ресторані» – тут теж чимало.Зібрати поноцінне меню із ассортименту «Галі Балуваної» нам допомогла дружина співвласника мережі. Пані Вікторія каже: у неї вже неодноразово виникала потреба накрити святковий стіл максимально швидко, й щоразу у цьому допомагала «Галя Балувана».Вікторія Матвійчук просто таки у магазині показує вже готові заморожені страви, які чудово підійдуть для святкового застілля.Разом підраховуємо, що для того, аби накрити повноцінний стіл приблизно на 6 людей за допомогою страв із «Галі Балуваної», знадобиться максимум година. Найдовше – приблизно 40 хвилин – доведеться запікати м'ясні вироби, але одночасно у духовку можна поставити декілька страв. Натомість для готовності більшості страв вистачить всього 10 хвилин у режимі розморожування в мікрохвильовці.Серед «гарячих» страв, за якими варто забігти у «Галю Балувану» 31 грудня або заздалегідь, аби накрити перфектний новорічний стіл – лазанья, чалагач по-вірменські (свинні ребра на кістці у соусі), люля-кебаб (з яловичини або баранини), жульєн з куркою і грибами, фаршировані бедра, філе ді-формаджі, полядвиця (свинне філе у соусі), ребра су-від та ще чимало асортименту.Для «холодного» столу ідеально підійде паштет (є декілька видів – делікатесний з роздинками, з індичої печінки, з курячої печінки, рибний, гусячий, тощо), печінковий торт, млинці (печінкові з сиром, цільнозернові з індичкою, з лососем і шпинатом тощо), а також соуси, з якими без зайвих зусиль можна створити ідеальні салати.Новорічний стіл чудово доповнить і новинка «Галі Балуваної» – суші, сет яких тут наразі коштує лише 150 гривень (разом із соусами, імбирем та паличками).«Приблизно 7 гарячих страв можна приготувати менше, як за годину. Одночасно у духовці можна довести до готовності, для прикладу, ребра су-від і фаршировані бедра. Остання страва у нас, до речі, доволі популярна. Вона неймовірно смачна, із грибами. Люля-кебаб – теж наша новинка. Цю страву просто ідеально буде запекти на мангалі, але для цього також чудово підійде і духовка. Разом із соусом барбекю вони смакуватимуть неперевершено, ми із сім'єю вже оцінили.Як гарячу страву можна приготувати також і картоплю. До неї ідеально підійде наша підливка із лісових грибів. Її достатньо лише розігріти», - розповідає Вікторія Матвійчук.Якщо ж плануєте святкування Нового року із дітьми, то варто звернути увагу також на улюблену малечею страву – курячі нагетси, а також піцу.Для «солодкого» столу, за яким будуть діти, можна купити макаронси, яких у «Галі Балуваній неабияке різноманіття». Є, для прикладу, «Дор блю» з грушею, з манго та маракуйєю, «Чізкейк» з вишнею, «Сабайоне з полуницею» тощо.Якщо у новорічну ніч будете лише з коханою людиною чи подругою, то варто звернути увагу на бенто-торт – це порційний міні-торт. Наразі «Галя Балувана» лише розробляє лінійку цих трендових десертів, але вже представлений перший варіант – бенто-торт «П'яна вишня».Для більшої компанії підійдуть інші торти із асортименту мережі – «Три шоколади», торти-муси, «Тірамісу» тощо або ж еклери.Є, до слова, і торт для веганів, а також вегетаріанське меню із декількох страв.Тож, меню, яке ми зібрали для імпровізованого новорічного столу на компанію із шести людей налічує:- паштет з індичої печінки (майже пів кілограма – 83,52 грн)- печінковий торт (понад кілограм – 104,65 грн)- млинці з шинкою і голландським сиром (майже пів кілограма – 61,25)- суші-сет (150 гривень)- підлива з лісовими грибами (до картоплі) (400 грамів – 60,59 грн)- полядвиця (понад 420 грамів – 91,16)- ребра су-від (понад 570 грамів – 125,84 грн)- люля-кебаб з баранини (майже 800 грамів – 196,42 грн)- соус гірчично-лимонно-імбирний (1 шт – 42 гривні)- соус барбекю (1 шт – 36 гривень)- два бенто-торти «П’яна вишня» (130 гривень).Тож, повноцінний «ресторанний» новорічний стіл вдома від «Галі Балуваної» обійдеться у 1081 гривню. Вдома залишиться лише приготувати картоплю (з підливою від «Галі Балуваної»), а також можна зробити овочевий салат (також можна заправити соусом від «Галі Балуваної»).Смачного, доступного і затишного святкування!Адреси магазинів: м. Луцьк- проспект Грушевського 3,- проспект Волі, 66,- вул.Рівненська, 107,- проспект Молоді, 10,- вул.Конякіна, 7а,- вул.Конякіна, 17а,- вул.Кравчука, 40,- вул.Ковельська, 45,- вул.Львівська, 63г,- вул.Соборності, 28.Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.Субота – з 9:00 до 20:00 год.Неділя – з 9:00 до 20:00 год.