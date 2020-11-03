У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни
Сьогодні, 09:56
Учора ввечері, 15 грудня, по вулиці Заводській у Ковелі зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Сума матеріальних збитків понад 4 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.
Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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