У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.



Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.



За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері, 15 грудня, по вулиці Заводській у Ковелі зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Сума матеріальних збитків понад 4 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.Слідство триває.

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