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У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни

У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни
Учора ввечері, 15 грудня, по вулиці Заводській у Ковелі зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Сума матеріальних збитків понад 4 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.
У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни

Слідство триває.

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Теги: Ковель, грабіж, поліція, затримання, громадяни
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