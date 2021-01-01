Коронавірус на Волині: 419 людей захворіли, 7 – померли

За минулу добу на Волині зареєстрували 419 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 275 хворих:Луцька ТГ – 199 хворихБоратинська ТГ – 26 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 1 хворийДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ - 11 хворихКолківська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 4 хворихПідгайцівська ТГ – 24 хворихРожищенська ТГ – 2 хворихТорчинська ТГ – 3 хворихЦуманська ТГ – 2 хворих– 44 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 11 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ– 5 хворихЛокачинська ТГ – 5 хворихНововолинська ТГ – 16 хворихПавлівська ТГ– 3 хворихПоромівська ТГ – 2 хворих– 21 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 13 хворихЛюбешівська ТГ – 5 хворихМаневицька ТГ – 2 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий– 79 хворих:Велицька ТГ – 3 хворихВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 11 хворихДубечненська ТГ – 4 хворихДубівська ТГ – 4 хворихЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 19 хворихКолодяжненська ТГ – 3 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ- 1 хворийЛюбомльська ТГ – 11 хворихРатнівська ТГ – 1 хворийРівненська ТГ – 3 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 6 хворихТурійська ТГ – 3 хворихШацька ТГ – 4 хворихГоспіталізували – 42 хворих, 377 – лікується амбулаторно.Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 100 758 випадків.Одужали – 94 042 особи (за останню добу – 822).Летальних випадків (осіб) – 2114, з них за останню добу – 7:Луцький район – 1 випадок: Боратинська ТГ (1).Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Нововолинська (1).Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 399833 особи, за останню добу – 622 особи.За добу 15 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3922 щеплення. Першою дозою щепили 1253 особи та другою дозою – 2669 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 311 571 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 265 991 людина. Загалом проведено 577 562 щеплення.