Коронавірус на Волині: 419 людей захворіли, 7 – померли
Сьогодні, 10:22
За минулу добу на Волині зареєстрували 419 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 275 хворих:
Луцька ТГ – 199 хворих
Боратинська ТГ – 26 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 11 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 24 хворих
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 44 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Локачинська ТГ – 5 хворих
Нововолинська ТГ – 16 хворих
Павлівська ТГ– 3 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 21 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 79 хворих:
Велицька ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 11 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 19 хворих
Колодяжненська ТГ – 3 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ- 1 хворий
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ – 3 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 6 хворих
Турійська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 4 хворих
Госпіталізували – 42 хворих, 377 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 100 758 випадків.
Одужали – 94 042 особи (за останню добу – 822).
Летальних випадків (осіб) – 2114, з них за останню добу – 7:
Луцький район – 1 випадок: Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Нововолинська (1).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 399833 особи, за останню добу – 622 особи.
За добу 15 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3922 щеплення. Першою дозою щепили 1253 особи та другою дозою – 2669 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 311 571 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 265 991 людина. Загалом проведено 577 562 щеплення.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 275 хворих:
Луцька ТГ – 199 хворих
Боратинська ТГ – 26 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 11 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 24 хворих
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 44 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Локачинська ТГ – 5 хворих
Нововолинська ТГ – 16 хворих
Павлівська ТГ– 3 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 21 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 79 хворих:
Велицька ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 11 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 19 хворих
Колодяжненська ТГ – 3 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ- 1 хворий
Любомльська ТГ – 11 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ – 3 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 6 хворих
Турійська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 4 хворих
Госпіталізували – 42 хворих, 377 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 16 грудня в області зареєстрували 100 758 випадків.
Одужали – 94 042 особи (за останню добу – 822).
Летальних випадків (осіб) – 2114, з них за останню добу – 7:
Луцький район – 1 випадок: Боратинська ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Нововолинська (1).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).
Ковельський район – 3 випадки: Ковельська ТГ (1), Голобська ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 399833 особи, за останню добу – 622 особи.
За добу 15 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3922 щеплення. Першою дозою щепили 1253 особи та другою дозою – 2669 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 311 571 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 265 991 людина. Загалом проведено 577 562 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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