Благодійний фонд «Патріоти Волині» передав 21 000 подарунків для дітей. ВІДЕО

Степана Івахіва “Патріоти Волині” – на завершальному етапі традиційної акції для дітей. Щороку тисячі маленьких жителів області отримують новорічні подарунки від благодійників.



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“Ця акція у нас вже триває десятий рік поспіль. Приємно, що щоразу кількість подарунків збільшується. Цьогоріч пакунки солодощів отримала 21 000 дітей. Це учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти “, – каже директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



Підготовка до акції розпочинається задовго до самого свята – приблизно з середини осені. Бо ж завдання непросте: треба догодити найвибагливішим любителям солодощів.



Тепер же настав найвідповідальніший момент: усі ці пакунки відправляють до адресатів.



“Щороку ми їздили у навчальні заклади і безпосередньо передавали подарунки дітям під час їхніх новорічних заходів. Це наш улюблений етап цієї акції, відчувається справжнє свято: малеча в костюмах, з подарунками, лунають новорічні вірші та пісні. На жаль, через коронавірусні обмеження цьогоріч у заклади ми не поїдемо”, – розповідає Павло Самолюк.



Втім, без подарунків не залишать нікого. За солодкими пакунками приїхали десятки автобусів та автомобілів з різних куточків 21-го виборчого округу, яким опікується народний депутат Степан Івахів. Це місто Ковель, Ковельський, Шацький, Старовижівський і Ратнівський край.



“Шкода, що ми особисто не можемо передати пакунки і побачити реакцію дітей. Але наше головне завдання – подарувати атмосферу свята для малюків”, – каже Павло Самолюк.



Із цим завданням благодійники впоралися, певнить директорка ковельського дитсадка №1 Ольга Чепак.



“Протягом уже багатьох років фонд не забуває дарувати радість чужим дітям. Ми щиро вдячні і бажаємо тільки сили, здоров’я працівникам фонду та його засновнику Степану Івахіву. Надіємося що ця акція триватиме ще багато-багато років, бо діткам дуже важливо дарувати свято”, – зауважила Ольга Чепак.



“Приємно, що нашу працю цінують, нас чекають ті, кому ми готуємо подарунки. А ще нашу акцію підтримують – цьогоріч до підготовки подарунків долучилась команда партії “За Майбутнє”, – зауважив Павло Самолюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – найчарівніша пора року, коли в повітрі витає атмосфера дива. І поки усі лише починають підготовку до свят, благодійний фонд“Патріоти Волині” – на завершальному етапі традиційної акції для дітей. Щороку тисячі маленьких жителів області отримують новорічні подарунки від благодійників.Про це пише 12 канал “Ця акція у нас вже триває десятий рік поспіль. Приємно, що щоразу кількість подарунків збільшується. Цьогоріч пакунки солодощів отримала 21 000 дітей. Це учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти “, – каже директор благодійного фонду “Патріоти Волині”Підготовка до акції розпочинається задовго до самого свята – приблизно з середини осені. Бо ж завдання непросте: треба догодити найвибагливішим любителям солодощів.Тепер же настав найвідповідальніший момент: усі ці пакунки відправляють до адресатів.“Щороку ми їздили у навчальні заклади і безпосередньо передавали подарунки дітям під час їхніх новорічних заходів. Це наш улюблений етап цієї акції, відчувається справжнє свято: малеча в костюмах, з подарунками, лунають новорічні вірші та пісні. На жаль, через коронавірусні обмеження цьогоріч у заклади ми не поїдемо”, – розповідає Павло Самолюк.Втім, без подарунків не залишать нікого. За солодкими пакунками приїхали десятки автобусів та автомобілів з різних куточків 21-го виборчого округу, яким опікується народний депутат Степан Івахів. Це місто Ковель, Ковельський, Шацький, Старовижівський і Ратнівський край.“Шкода, що ми особисто не можемо передати пакунки і побачити реакцію дітей. Але наше головне завдання – подарувати атмосферу свята для малюків”, – каже Павло Самолюк.Із цим завданням благодійники впоралися, певнить директорка ковельського дитсадка №1“Протягом уже багатьох років фонд не забуває дарувати радість чужим дітям. Ми щиро вдячні і бажаємо тільки сили, здоров’я працівникам фонду та його засновнику Степану Івахіву. Надіємося що ця акція триватиме ще багато-багато років, бо діткам дуже важливо дарувати свято”, – зауважила Ольга Чепак.“Приємно, що нашу працю цінують, нас чекають ті, кому ми готуємо подарунки. А ще нашу акцію підтримують – цьогоріч до підготовки подарунків долучилась команда партії “За Майбутнє”, – зауважив Павло Самолюк.

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