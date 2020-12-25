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У Луцьку запрацювала «Різдвяна майстерня». ВІДЕО

У Луцьку запрацювала «Різдвяна майстерня». ВІДЕО
Це творчий проект, який не перший рік реалізує департамент культури Луцької міської ради та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Про це пише 12 канал.

Напередодні новорічних свят і дорослі, і діти знайомляться із автентичними традиціями святкування Різдва на Волині, опановують різноманітні техніки виготовлення святкової атрибутики.

Працюватиме "Різдвяна майстерня" з 15 грудня по 5 січня 2022 року. Запис вже розпочався та кількість місць обмежена, тому потрібно реєструватися завчасно.


Усі деталі щодо майстер-класів і попередній запис можна узгодити за телефоном 095 00 23 507.

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Теги: Луцьк, Різдвяна майстерня, іграшки, виготовлення
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