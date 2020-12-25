У Луцьку запрацювала «Різдвяна майстерня». ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Це творчий проект, який не перший рік реалізує департамент культури Луцької міської ради та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Про це пише 12 канал.
Напередодні новорічних свят і дорослі, і діти знайомляться із автентичними традиціями святкування Різдва на Волині, опановують різноманітні техніки виготовлення святкової атрибутики.
Працюватиме "Різдвяна майстерня" з 15 грудня по 5 січня 2022 року. Запис вже розпочався та кількість місць обмежена, тому потрібно реєструватися завчасно.
Усі деталі щодо майстер-класів і попередній запис можна узгодити за телефоном 095 00 23 507.
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Про це пише 12 канал.
Напередодні новорічних свят і дорослі, і діти знайомляться із автентичними традиціями святкування Різдва на Волині, опановують різноманітні техніки виготовлення святкової атрибутики.
Працюватиме "Різдвяна майстерня" з 15 грудня по 5 січня 2022 року. Запис вже розпочався та кількість місць обмежена, тому потрібно реєструватися завчасно.
Усі деталі щодо майстер-класів і попередній запис можна узгодити за телефоном 095 00 23 507.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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