У Луцьку запрацювала «Різдвяна майстерня». ВІДЕО





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Напередодні новорічних свят і дорослі, і діти знайомляться із автентичними традиціями святкування Різдва на Волині, опановують різноманітні техніки виготовлення святкової атрибутики.



Працюватиме "Різдвяна майстерня" з 15 грудня по 5 січня 2022 року. Запис вже розпочався та кількість місць обмежена, тому потрібно реєструватися завчасно.





Усі деталі щодо майстер-класів і попередній запис можна узгодити за телефоном 095 00 23 507.

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