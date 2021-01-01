Борг волинян за газ – майже пів мільярда гривень

ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», постачає природний газ у 245 тисяч домоволодінь. З них понад 110 тисяч мають заборгованість за три й більше місяці. Загальна сума боргових зобов’язань складає 490 млн грн.Про це повідомляють у компанії.Найбільше неплатників проживає у Луцьку. Жителі обласного центру боргують за газ 184 млн грн.«За статистикою, щорічно з вересня по лютий рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги різко знижується. На платіжну дисципліну впливає й той факт, що Волинь уже другий місяць перебуває в «червоній» зоні карантинних обмежень. Відповідно до закону, постачальники не можуть припинити надання житлово-комунальних послуг в регіоні, де встановили «червоний» рівень епіднебезпеки та впродовж місяця по його скасуванню. Але це не означає, що можна не сплачувати за комунальні послуги. Адже саме від вчасних оплат залежить безперебійне постачання енергоресурсів», – констатує директор ТОВ «Волиньгаз Збут»За його словами, клієнтам, які накопичили великий борг та відмовляються сплачувати рахунки, менеджери компанії спочатку надсилають повідомлення про заборгованість. Якщо ж споживач не реагує упродовж десяти днів, справа передається до юридичного відділу та скеровується до суду. Вирішення питання у суді потягне за собою додаткові витрати з боку боржника.Родини, які опинилися в скрутному фінансовому становищі, можуть укласти договір реструктуризації та оплачувати борг частинами упродовж кількох місяців. У листопаді такою можливістю скористалися власники 66 домоволодінь.У ТОВ «Волиньгаз Збут» нагадують, що сплачувати за блакитне паливо потрібно щомісяця до 25 числа.