«Виборча програма стала моєю дорожньою картою», – Ігор Чайка розповів про підсумки 2021-го

Ковельський міський голова, який, до речі, сьогодні, 16 грудня, святкує свій День народження, оприлюднив підсумки роботи за 2021 рік у спецвипуску газети «Вісті Ковельщини».Оприлюднений у газеті матеріал подаємо без змін та правок:«Минув рік відтоді, як жителі нашої громади довірили мені посаду Ковельського міського голови. Я ніколи не був чиновником. Тому довелося «з коліс» вчитися працювати в незвичному бюрократичному середовищі, де брати на себе ініціативу та відповідальність — скоріше виняток, ніж правило. До того ж, для мене важливо спершу бути людиною, а вже потім — посадовцем. Тридцять років у журналістиці дали мені неоціненний досвід спілкування з людьми, розуміння того, що їх турбує. І саме цей досвід я намагаюсь застосовувати в своїй новій роботі. Бо переконаний: рішення, яке спирається на думку людей, громади — завжди правильне.Власне, саме у спілкуванні з людьми під час зустрічей у дворах, в різних мікрорайонах міста народжувалась і моя передвиборча програма. Вона стала першим документом, який я приніс з собою у робочий кабінет у кінці листопада 2020 року. Це – дорожня карта, по якій я та моя команда рухаємося і звіряємо свої дії. Вона, як маяк, не дає збитися з курсу, розпорошити увагу чи забути про важливе. У нас вона вже має багато позначок різними кольорами. І я радію, що чимало пунктів за цей рік позначені зеленим. Ми активно ремонтуємо прибудинкові території, тротуари та дороги. Модернізуємо наші навчальні заклади, створюємо нові громадські простори, доступні та комфортні для всіх мешканців. Дбаємо про здоров’я громади, екологію та дозвілля. На виході — Стратегія розвитку громади, яка дасть можливість чітко уявляти, куди й навіщо ми рухаємося, які ресурси та в який термін задіємо, хто за це відповідатиме?Є проєкти, які ми встигли на всі сто відсотків виконати в цьому році. Багато – розпочали і, вірю, успішно реалізуємо найближчим часом. Спільно з депутатським корпусом Ковельської міської ради, громадськими активістами та всіма, кому не байдужа доля нашого міста та громади.До речі, про громаду. Зізнаюся: не був готовий до всіх «сюрпризів», які принесла децентралізація. Я доволі добре і до виборів орієнтувався у проблемах Ковеля, але не до кінця міг уявити, від чого потерпає село. Ба, зразу 14 сіл! Ковель у моменті став «багатодітним». Але за цим жартом – серйозна робота з ліквідації сільських рад, інвентаризація землі та майна, передача справ. Непростий процес вибору старост, де ми інтуїтивно обрали той же, що й на виборах, шлях – говорити напряму з людьми, питати поради, слухати протилежну думку.Знаєте, я вірю в силу розмови. В діалог. У те, що сучасний світ називає комунікацією. Не просто вірю, але й, як ви вже переконалися, практикую. Прозорість, відкритість, підзвітність громаді – не порожні для мене слова. Тому з перших днів роботи ми транслюємо сесії міської ради та засідання виконавчого комітету онлайн, створили громадську та молодіжну ради при міському голові, забезпечили реалізацію проєктів «Громадського бюджету».Фінансова спроможність громади — запорука її розвитку. Тому важливо, що наша праця щодо детінізації бізнесу, залучення нових платників податків уже дала результат: бюджет нашої громади 2021 року перевиконано. А сталий ріст фінансових ресурсів — гарантія вирішення нагальних проблем громади та наших планів на майбутнє.Попереду — багато роботи, яку ми маємо зробити у найближчі роки.Пам’ятаймо: усі досягнення — наша спільна праця. Я дякую кожному, хто не байдужий до долі свого міста або села. За ваші ідеї та ініціативу, конструктивну критику та альтернативні рішення.Дякую депутатам міської ради та членам виконавчого комітету за системну роботу та підтримку позитивних змін в громаді. Наше спільне завдання — розвинути кращі практики місцевого самоврядування. Зробити владу сервісом, а не адміністративною машиною. Партнером, а не опонентом бізнесу та громадськості. Тож закликаю всіх до відповідальності, розсудливості та копіткої праці на благо Ковеля і громади, яка обов’язково буде самодостатньою та успішно».