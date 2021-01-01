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ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО

ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО
ДТП за участю трьох авто сталася вранці 16 грудня на трасі Луцьк-Горохів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Близько 10.30 на трасі поблизу повороту на Несвіч зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну.

Від удару легковик відкинуло у відбійник, у нього розтрощена передня та задня частина. Через те, що «ГАЗ» перекрив одну зі смуг, рух на цій ділянці дороги ускладнений.
ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО

На місці працюють медики швидкої, які надають допомогу постраждалим.
ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО
ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк, Горохів
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