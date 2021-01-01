ДТП – на Волині: зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. ФОТО





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Близько 10.30 на трасі поблизу повороту на Несвіч зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну.



Від удару легковик відкинуло у відбійник, у нього розтрощена передня та задня частина. Через те, що «ГАЗ» перекрив одну зі смуг, рух на цій ділянці дороги ускладнений.



На місці працюють медики швидкої, які надають допомогу постраждалим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю трьох авто сталася вранці 16 грудня на трасі Луцьк-Горохів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Близько 10.30 на трасі поблизу повороту на Несвіч зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну.Від удару легковик відкинуло у відбійник, у нього розтрощена передня та задня частина. Через те, що «ГАЗ» перекрив одну зі смуг, рух на цій ділянці дороги ускладнений.На місці працюють медики швидкої, які надають допомогу постраждалим.

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