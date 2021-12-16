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Тисяча за вакцинацію: коли почнуть надходити гроші

Тисяча за вакцинацію: коли почнуть надходити гроші
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, коли почнуть надходити гроші на картки за вакцинацію за програмою «єПідтримка».

Про це пише Слово і Діло.

«Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать... Гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше», - сказав міністр у відповідь на запитання ВВС.

Як відомо з 19 грудня, ті українці, які мають дві дози щеплення проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень на віртуальну картку через додаток «Дія».

За кілька днів тестування банки вже відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток.

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Теги: тисяча за вакцинацію, Дія, єПідтримка
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