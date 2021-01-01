Куди піти у Луцьку в День святого Миколая і напередодні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Луцьку, покровителем якого є святий Миколай, у святкові вихідні відбудеться чимало заходів, більшість із яких стосуються саме Чудотворця.
Окрім відкриття резиденцій святого Миколая, в місті відбудеться важлива подія – засвічення головної ялинки, а точніше – ялинкового тріо на Театральному майдані.
Тож, пропонуємо перелік заходів на 18–19 грудня.
18 грудня
О 12:00 починають роботу дві резиденції святого Миколая.
Дійство буде проходити у закладах "Луцька Венеція", котрі розташовані у парку 900-річчя та Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Графік роботи: 12:00 - 20:00. Діятимуть резиденції з 18 по 20 грудня.
12.00 — вистава середньої студійної групи театральної майстерні «ДогориДриґом» «ЗА ЧИМ СУМУЄ СВІТ».
Локація: ГаРмИдЕр ангар-stage, вул. Залізнична, 9. Вхід — благодійний внесок. Кількість місць: обмежена.
19 грудня
12.00 - Квест “У пошуках Святого Миколая” - Початок біля Центру туристичної інформації та послуг
12.00 - вистава «Попелюшка». Це мюзикл для дітей на дві дії.
Організатор: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка. Місце проведення: місто Луцьк, Театральний майдан,2.
15:00 - Інтерактивна лекція “Чому на гербі Луцька св.Миколай, Або про ґрад Лучеськ в літописних подіях 1257 р.” - Музей історії Луцького братства
16.30 - Засвічення головної новорічної ялинки (Театральний майдан)
17.30 - Відкриття мистецького проєкту «Вулиця Різдвяних янголів» (вулиця Лесі Українки)
17.30 - Резиденція cвятого Миколая на Театральному майдані
18.00 - Музична комедія «Різдвяна ніч» за мотивами повісті Миколи Гоголя (Волинський обласний музично-драматичний театр)
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Окрім відкриття резиденцій святого Миколая, в місті відбудеться важлива подія – засвічення головної ялинки, а точніше – ялинкового тріо на Театральному майдані.
Тож, пропонуємо перелік заходів на 18–19 грудня.
18 грудня
О 12:00 починають роботу дві резиденції святого Миколая.
Дійство буде проходити у закладах "Луцька Венеція", котрі розташовані у парку 900-річчя та Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Графік роботи: 12:00 - 20:00. Діятимуть резиденції з 18 по 20 грудня.
12.00 — вистава середньої студійної групи театральної майстерні «ДогориДриґом» «ЗА ЧИМ СУМУЄ СВІТ».
Локація: ГаРмИдЕр ангар-stage, вул. Залізнична, 9. Вхід — благодійний внесок. Кількість місць: обмежена.
19 грудня
12.00 - Квест “У пошуках Святого Миколая” - Початок біля Центру туристичної інформації та послуг
12.00 - вистава «Попелюшка». Це мюзикл для дітей на дві дії.
Організатор: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка. Місце проведення: місто Луцьк, Театральний майдан,2.
15:00 - Інтерактивна лекція “Чому на гербі Луцька св.Миколай, Або про ґрад Лучеськ в літописних подіях 1257 р.” - Музей історії Луцького братства
16.30 - Засвічення головної новорічної ялинки (Театральний майдан)
17.30 - Відкриття мистецького проєкту «Вулиця Різдвяних янголів» (вулиця Лесі Українки)
17.30 - Резиденція cвятого Миколая на Театральному майдані
18.00 - Музична комедія «Різдвяна ніч» за мотивами повісті Миколи Гоголя (Волинський обласний музично-драматичний театр)
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